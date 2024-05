Megszólalt a békemenet egyik szervezője, elmondta, miért fontos, hogy minél többen vegyenek részt az eseményen

– Ez a jelenlegi szituáció, valamint a Robert Fico elleni merénylet kifejezetten aktuálissá teszi a békemenetet, és még soha nem volt ennyire pontos a rendezvény elnevezése – mondta el Fricz Tamás az Origónak adott interjújában. A békemenet egyik szervezője rámutatott arra is, hogy most van a legnagyobb szükség békére Európában, de hát lényegében a világra is kihatással van az a kérdés, hogy háború vagy béke. – Ebben az ügyben föl kell emelni a szavunkat, méghozzá minél többen – tette hozzá a politológus, majd hozzátette:

Nyilvánvalóan látszik, hogy most két táborra oszlott Európa, sőt a Nyugat. Az egyik valóban a háború, a másik pedig a béke pártján. Sajnos úgy néz ki, hogy a háborúpártiak vannak többen jelen pillanatban, és éppen ezért is kell a békemenet, mutatni kell egy széles ellenállást. A békepárti és háborúpárti tábor nem egy súlycsoportban van jelen pillanatban.

– Ha jobban belegondolunk, akkor a háborúpárti oldalon találjuk a brüsszeli politikai vezetőket, a legtöbb európai tagállam politikusait, az amerikai demokratákat, a transznacionális gigacégeket és pénzintézeteket, a katonai-ipari komplexumokat és a globális elitet – mondta Fricz Tamás. A politológus szerint az utóbbi hetekben srófolják fölfelé a háborúval kapcsolatos téteket, és már egyre több ország küldene akár katonákat is. Mint mondta:

Egyre közelebb kerülünk a világháború veszélyéhez.

– A brüsszeli vezetők, a NATO, az amerikai demokraták, általában a globalisták mind háborúpártiak, és ezzel szemben áll egy szűk tábor – tette hozzá.

Ezért is fontos és szimbolikus, hogy minél több ember vegyen részt a békemeneten.

A korábban általam elmondottak mögött van még egy fontos mozzanat, a június 9-i választás, amely arról dönt, hogy milyen összetételű Európai Parlament jön létre, ebből milyen Európai Bizottság alakul ki, és mindez milyen irányba tereli az uniót. Ez kulcsfontosságú, és a két dolog összefügg. Tehát a háború és béke ellentéte és az, hogy milyen eredmény születik június 9-én, mert amennyiben a békepártiak lesznek többségben, az egyben azt is jelenti, hogy az Európai Unió jelenlegi formáját, arculatát, irányultságát, fő vonalát eséllyel sikerül megváltoztatni

– hangsúlyozta Fricz, aki szerint úgy néz ki, hogy a háborúpártiak általában globalisták és liberálisok, míg a békepártiak szuverenisták, tehát egy erős nemzetállamokra épülő unióban gondolkodnak.

Amennyiben a szuverenisták valamilyen szinten sikeresen szerepelnek június 9-én, akkor ott a lehetőség, hogy megakadályozzuk azt, hogy az Európai Unióból egy szuperföderális államot alakítsanak ki

– zárta az interjút a politológus.