Menczer Tamás üzent a Gyurcsány-házaspárnak + videó

– Mi vagyunk azok, akik soha nem működtünk együtt a Fidesszel, soha nem szavaztunk a Fideszre, és soha nem is fogunk koalíciót kötni a Fidesszel – hangoztatta egy felvételen Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció politikusának nem kellett sokáig várnia a válaszra: a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalára feltöltött videójában reagált az elhangzottakra:

Azt tudnám mondani a Gyurcsány-házaspárnak, hogy nyugalom, az érzés kölcsönös.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn a háborúpárti politikusokról is elmondta a véleményét. Arra a kérdésre, miszerint miért is háborúpárti rengeteg vezető, azt felelte:

talán ahogy a faluban is mondani szokták, elment a józan eszük.

Menczer Tamás úgy vélekedett, nem szabad kizárni hogy egyeseknél ez így történt, azonban a többséget egészen hideg politikai és gazdasági számítás vezeti. – Vannak, akik úgy gondolják, hogy politikai érdekük fűződik ehhez, és vannak olyanok, spekulánsok, különböző NGO-k vagy pénzügyi körök, amelyek pedig gazdasági érdek miatt akarják a háború folytatását – fogalmazott.