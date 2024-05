Magyar Péter védett vasúti kocsija: ezt válaszolta a MÁV

Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter és pártja több európai parlamenti képviselőjelöltje vonaton utaztak vasárnap a debreceni tüntetésükre. Egy egész vasúti kocsit elfoglaltak, sőt azt lényegében le is zárták a baloldali politikust védő testőrök – számolt be a 444. A hírportál szerint a vasúti kocsi elején és végén biztonsági emberek álltak, akik ellenőrizték az áthaladó utasokat és jegyeiket, és csak egyesével engedték át őket.

– Abban az esetben zárható le így helyiség, páholy vagy bármi más, ha erre valaki külön előzetes engedélyt kért és fizetett érte – tájékoztatta a Magyar Nemzetet megkeresésünkre egy név nélkül nyilatkozó biztonsági szakértő.

A MÁV szabályzata egyértelműen fogalmaz arról, milyen módon van lehetőség arra, hogy nagyobb csoportok különkocsit béreljenek az utazásra. Egyedi megrendelésre a vasút vállalja különkocsik forgalomba állítását a menetrend szerint közlekedő vonataiba besorozva, belföldi és nemzetközi viszonylatokban egyaránt.

Azonban ezt legalább 21 nappal a tervezett indulás előtt írásban kell megrendelni.

Ezután a vasút egyedi árajánlatot készít, melynek elfogadása esetén a megrendelővel szolgáltatási szerződést köt. A szerződés tartalmazza a közlekedés lebonyolításának részletes feltételeit, a szolgáltatás díját, valamint a fizetési és lemondási feltételeket. A megkötött szerződéssel a különvonat vagy különkocsi az úton kizárólag a megrendelőé lesz.

Lapunk a következő kérdéseke küldte a vasúttársasághoz:

A szabályoknak megfelelően történt Magyar Péter utazása?

Érkezett megkeresés különkocsi lefoglalására legalább 21 nappal a vonat indulása előtt?

A vonat elején lévő büfékocsihoz csak a Magyar Péter által lefoglalt kocsin keresztül lehetett eljutni. Hogyan biztosították az utasoknak az átjutást?

Milyen alapon kérhették el az utasok jegyeit áthaladáskor a politikus testőrei?

Terveznek vizsgálatot indítani az ügyben?

A MÁV válasza a sajtóban megjelent inforámciók és beszámolók fényében mindenképp érdekes. „A megkeresésükben leírtakkal kapcsolatos esetről nincs tudomásunk, társaságunkhoz semmilyen jelzés, bejelentés vagy panasz nem érkezett az üggyel összefüggésben” – írták.

Megkerestük az ügyben a Talpra Magyarok Közösségét is, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.