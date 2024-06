Közzétették a bizonyítékokat, hogy Magyar Péter igaztalanul vádolja az ATV-t + videó

Hosszú dokumentumban gyűjtötte össze az ATV, hány alkalommal foglalkoztak a Tisza Párt alelnökével és hányszor hívták meg vendégként Magyar Pétert. A csatorna azután tette közzé a bizonyítékokat, hogy Magyar Péter megsértődött, és kirohant az ATV stúdiójából hétfő este az Egyenes beszéd élő adása közben.

A Tisza Párt alelnöke azért rohant el, mert a műsorban szembesítették azzal az állításával, hogy a csatorna nem szerepeltette. Magyar Péter ugyanis korábban arról panaszkodott, hogy március 28. és május 3. között egyszer sem hívták be az élő adásba.

A csatorna közlése szerint viszont az utóbbi hónapokban legalább tizennyolc alkalommal keresték, és a Magyar Péter által sérelmezett időszakban is három megkeresést kapott a politikus.

Az ATV telefonon és sms-ben is próbálta elérni, hogy menjen be az Egyenes beszédbe vagy a csatorna Start című műsorába, de a sok megkeresésre egyáltalán nem reagált. A közlés szerint emellett Magyar Péter hét alkalommal szerepelt a csatorna élő adásában március 13. óta: az Egyenes beszédben a mostani adás előtt kétszer is volt, május 31-én és június 7-én este, másfél nappal a választás előtt.

A csatorna arra is kitért, hogy április 20. óta minden híradójukban foglalkoztak Magyar Péterrel vagy a Tisza Párttal.

Magyar Péternek nem ez volt az első olyan megnyilvánulása, ahol megmutatta valódi személyiségét. Az ezt megelőző műsorban Szöllősi Györgyivel beszélt modortalanul, de szinte már megszokottá vált, hogy az újságírókat terrorizálja.