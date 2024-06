Megvan, ki kapta a Jótollú magyar újságíró díjat 2024-ben

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója Járai Judit méltatásában elmondta: az újságíró szakmáját a Képes Újságnál kezdte, aztán külpolitikai újságíróként a Magyar Hírlapnál folytatta. A rendszerváltáskor a közmédiába ment, ahol a Panoráma szerkesztőségében dolgozott, immár harminc éve a közszolgálati médiumok munkatársa.

Külpolitikai tudósítóként öt nyelven beszél, és többek között olyan vezető politikusokkal készített interjút, mint Francois Mitterrand, Desmond Tutu és Henry Kissinger.

Haditudósítóként is dolgozott a szó legnemesebb szakmai értelmében, ott volt például, amikor a tálibok átvették a hatalmat, járt Ruandában, illetve tudósított az intifáda alatt. Az is előfordult, hogy más témában álnéven írta le gondolatait, de emellett íróként is alkotott, munkásságát még a néhai baloldali kormányfő, Horn Gyula is elismerte.