Nem akárkit sikerült elérnie a honvédelmi miniszternek

A vonal másik végén levő férfi megköszönte a tárcavezetőnek a harcihelikopter-kiállítást, és nem igazán kellett győzködni arról, hogy a vasárnapi választásoknak milyen tétjük van, így gyorsan megtalálták a közös nevezőt. Utóbb az is kiderült, a nyugalmazott tisztnek hat unokája is van, és június 9-én elmegy szavazni a békére és a Fideszre is.