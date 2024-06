Sorostól érkezett milliókkal „ellenőrizte” az idei választásokat a Lakmusz

Hiába szeret a Lakmusz egy alulról épülő szerkesztőség szerepében tetszelegni, valójában egy egész nemzetközi hálózat sorakozik fel mögöttük – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Aláhúzták, a hatalmas pénzügyi támogatás bizonyítja, hogy egy igen befolyásos, az amerikai baloldalhoz és a Soros-hálózathoz is szorosan kötődő és korántsem független médiumról van szó. Ez megmutatkozik a Lakmusz partnerei és szerkesztőinek személyeiben is – tették hozzá.

A blog emlékeztetett, az idei választási kampány „dezinformációs kutatására” kapott 143 ezer euró, mai árfolyamon számítva több mint 55 millió forint támogatást a Lakmusz, a Political Capital és a Mérték Médiaelemző Műhely közösen. A cél, pedig amire ezt a pénzt kapták, az az volt, hogy „elemezze és leleplezze a fizetett dezinformációt a 2024-es választási kampány során. Ezen túlmenően – elsőként Magyarországon – arra is kísérletet teszünk, hogy megmutassuk, mennyi pénzt keresnek az egyes közösségimédia-platformok a hamis és félrevezető információk reklámozásával.”

A független tényellenőrök jó eséllyel ezzel a színes-szagos infografikákkal akarnak nyomást gyakorolni a közösségi médiára, hogy a nekik nem tetsző tartalmakkal szigorúbbak legyenek az érintett techcégeknél

– mutattak rá, majd hozzátették: a projekt vezetője a Political Capital.

A Tűzfalcsoport megjegyezte: a Lakmusz grafikonjain a Megafon, és annak véleményvezérei vannak célkeresztben, és említést sem tesznek az óriási eléréssel rendelkező, baloldali és liberális elveket egyre nyíltabban valló influenszerekről.

Csak a pártok, és azok költéseit nézik. Tények nélkül pedig nehéz lesz tényellenőrizni

– fogalmaztak.

Emlékeztettek, a Lakmusz vállaltan a 444 kiadójának keretében jött létre, és amelyről részletesen beszámolt a V4NA egy korábbi cikkében. „A Magyar Jeti Zrt, és az általa kiadott lap, olyannyira független, hogy már egy évvel a megalakulását követően, 2014-ben beszállt a cégbe a Soros György amerikai oligarcha médiabirodalmának részét képező és 39 országban jelen lévő Media Development Investment Fund” – mutattak rá. Hozzátették, utóbbi szervezetet hatalmas összegekkel támogatja Soros alapítványa. De ezzel egyidejűleg nem csak a tulajdonosi körben, hanem a vezérkarban is megjelentek Soros közvetlen beosztottjai: Valér Kot és Marie Nemcova személyében.

A Tűzfalcsoport szerint a Lakmusz mögött is álló Magyar Jeti történetéről érdemes azt megjegyezni, hogy 2014-től, vagyis attól az évtől, hogy a Soros-birodalom lábat vetett a cégben, megjelentek a horribilisnagy külföldi támogatások. Hiszen már 2014-ben a „Civil újságírás” című projektje 49.500 dolláros támogatást kapott az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) magyarországi programjának részeként. A V4NA Nemzetközi Hírügynökség cikke felidézte, hogy még a szerkesztőség tagjai is szinte egytől-egyig jól bejáratott Soros álcivilek, akiknek a birodalmon belüli karrierjüknek csak egy állomása az újságírás az új lapban.