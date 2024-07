Az önkormányzat szereltette le a fonyódi illegális panorámahintát

– Elrendeltem a hinta eltávolítását, mert azon kívül, hogy balesetveszélyes volt, engedély nélkül került ki egy korhadt fára. Ráadásul a hinta alatt kövek voltak, ha a faág leszakad, akkor súlyos sérülés is bekövetkezhetett volna, a felelősség pedig az önkormányzatot terhelte volna. A korhadt faágat is le fogom vágatni, hogy senkinek ne jusson eszébe bármit is felakasztani rá – mondta lapuknak Hidvégi József, Fonyód polgármestere.

Az ügy előzménye, hogy civilek néhány nappal ezelőtt kihelyeztek egy turisztikai célpontokról ismert panorámahintát, amelyekkel főleg tengerpartokon találkozhatnak a nyaralók.

Így nem meglepő, hogy a hinta híre gyorsan elterjedt és rengetegen keresték fel a fonyódi látványosságot.

Ám a hinta tegnapra eltűnt, a közösségi oldal kommentelői lopásra gyanakodtak. Sokan sajnálták a hintát, hiszen egyedülálló attrakció volt a Balaton partján.

Lapunk kérdésére a város polgármestere tisztázta a helyzetet: a bélatelepi strandon elhelyezett hintát nem lopták el, a városüzemeltetés szerelte le.

– Több eset fordult elő, hogy az önkormányzatot perelték be kisebb balesetek miatt is, kártérítést kellett fizetnie az önkormányzatnak, a személyi sérüléssel járó felelősség is az önkormányzatot terheli. Előfordult, hogy valaki azért perelte be az önkormányzatot, mert megcsúszott a vízbe vezető lépcsőn. Akkor a bíróság nekünk adott igazat. De ezek miatt is semmilyen egyéni akciót nem engedélyezünk, abba gondoljon mindenki bele, hogy egy játszótéri eszköz kihelyezéséhez milyen biztonsági előírásoknak kell eleget tenni – szögezte le a polgármester.

Bánki Károly ötletgazda Fotó: Balatoni értékmentés

A kezdeményezés egy civiltől, Bánki Károlytól származik, aki azért helyezte ki a hintát, hogy lehetőséget biztosítson a látogatóknak, hogy megörökítsék a Balaton gyönyörű panorámáját. A polgármester a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta:

látják, hogy az ötlet népszerű, sokan keresték fel a panorámahintát, ezért egyeztetésre hívták az ötletgazdát, hogy együtt, a biztonsági előírásoknak eleget téve keressenek egy megfelelő helyet az új hintának.

Hídvégi József azt is elmondta: az ötletgazda ellen nem tettek feljelentést, inkább együttműködésre törekszenek.

Borítókép: A hinta (FoRRÁS: Balatoni értékmentés)