Ez már visszafordíthatatlan: belátható időn belül még tovább gyengülhet az MSZP

Ugyan az MSZP az utóbbi években csak a baloldali választási összefogásoknak köszönhette a megmaradását, de úgy tűnt, még képes komoly támogatottságú polgármesterjelölteket kiállítani a fővárosban (2010 óta a baloldal lényegében csak a Budapesten tud labdába rúgni). Azonban a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választások eredményei – ahogy a legtöbb óbaloldali pártot –, úgy a szocialistákat is hidegzuhanyként érte. Nem is csoda, hogy több szocialista politikus, köztük Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó is szorgalmazta a tisztújítást, valamint a két társelnök lemondását. Utóbbi már meg is történt, az MSZP országos választmányi ülésén Komjáthi Imre és Kunhalmi Ágnes is lemondott a tisztségéről.

Kunhalmi Ágnes és Komjáthi István, az MSZP két egykori társelnöke (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Horváth Csaba, aki egyben az MSZP budapesti elnöke is, kikapott Zuglóban, már csak Gajda Péter (XIX. kerület) és Tóth József (XIII. kerület), valamint Őrsi Gergely (II. kerület) maradt mint MSZP-s polgármester. Azonban utóbbi városvezető hétfőn bejelentette, valószínűleg rövidesen kilép az MSZP-ből, más pártba pedig állítása szerint nem lépne be. Őrsi Gergely kilépése újabb csapást jelenthet a végelgyengülés jeleit mutató szocialista pártnak, ugyanis ezzel jelentősen gyengültek az MSZP pozíciói a fővárosban. Őrsi nagy fölénnyel, a szavazatok 69,72 százalékát begyűjtve nyerte meg – 2019 után második alkalommal – a II. kerületi polgármester-választást.

Gajda Péter és Őrsi Gergely (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Bár az új rendszer szerint a Fővárosi Közgyűlésbe nem jutott be, hiszen egyáltalán nem is szerepelt a Karácsony Gergely vezette DK–MSZP–Párbeszéd-listán, az MSZP-nek így is fájhat Őrsi kiválása. Budapesten ugyanis a kommunista utódpárt alkupozícióit eddig jelentősen javította, hogy sikeres, többször újraválasztott polgármestereket tudott a soraiban.

2026-ban tovább süllyedhet az óbaloldal hajója

A kudarcos önkormányzati választások után érdemes előre tekinteni, vajon mi várhat az MSZP-re 2026-ban, amikor újra országgyűlési választásokat tartanak majd. Míg az önkormányzati rendszerben a polgármesterek, addig az országgyűlési választásokon az elnyert egyéni képviselői helyek biztosították eddig a szocialisták túlélését, azonban 2022-re ezekben a pozíciókban is jelentősen meggyengültek a jelöltjeik.

A baloldalon már öreg motorosnak számító Hiller István hiába indult hatpárti koalícióban (DK–Jobbik–MSZP–Momentum–Párbeszéd–LMP), alig több mint négy százalékkal előzte meg kormánypárti ellenfelét. Ennél is siralmasabb eredménnyel büszkélkedhetett Pestszentlőrincen Kunhalmi Ágnes és a Kertvárosban Vajda Zoltán, akik választókerületükben csak alig másfél százalékkal tudtak győzni jobboldali ellenfeleik ellenében.

Kunhalmi Ágnes és Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A főváros 18 egyéni országgyűlési választókerületre van osztva, ezek közül négyben nyert MSZP-s politikus, azonban mint azt az eredményeik mutatják, 2026-ban igencsak rezeghet a léc. Egyedül Hiszékeny Dezső mandátuma vehető biztosra, a XIII. kerület bevehetetlen terepnek számít a jobboldali erőknek. Kunhalmi Ágnes azonban egész Budapest leggyengébb választási eredményével tudott képviselői helyet szerezni, Vajda Zoltán csak a külföldön leadott szavazatokkal tudott fordítani, míg Hiller István választókerületében listán már a Fidesz–KDNP győzedelmeskedett. Némi vigaszt jelenthet, hogy Szegeden is biztosnak tűnik Szabó Sándor helye, aki egyike volt annak a két országgyűlési képviselőnek, akik vidéken tudtak egyéni mandátumot nyerni 2022-ben.

Mindent összevetve könnyen elképzelhető, hogy az MSZP pozíciói, hasonlóan az idei évhez, 2026-ban is feleződnek.

És ha mindez még nem lenne elég csapás a szocialistáknak, könnyen előfordulhat, hogy a listás bejutással is gondjaik lesznek. Egy hárompárti szövetség számára ugyanis 15 százalék a bejutási küszöb, amit az EP-választásokon nem sikerült megugrani. Ugyanakkor a DK–MSZP–Párbeszéd-összefogás a 2026-os választásokra is szól, amelyen a korábbi információk szerint Dobrev Klára lehet a három párt miniszterelnök-jelöltje.

Bár úgy tűnt, a pártszövetség az MSZP-nek a politikai túlélést jelenti, könnyen lehet, hogy csak a teljes összeolvadással marad esélyük a parlamentbe jutásra.

Ha pedig adott esetben az MSZP a Párbeszéddel együtt beolvad Gyurcsány Ferenc pártjába, akkor az is könnyen elképzelhető, hogy a néhány befutó listás helyre nem fognak majd odaférni a politikusaik – hasonlóan ahhoz, ahogyan az EP-választáson sem kaptak befutó helyet a közös listán.