Végelgyengülés: Újabb meghatározó arc távozik az MSZP-ből

„Egyszerűen tényleg nem hiszem, hogy önkormányzati szinten pártpolitikának van helye és van értelme” – mondta a 24.hu-nak adott interjújában a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely (DK–Momentum–LMP–Párbeszéd–MSZP). Az újraválasztott városvezető azt ecsetelte a hírportálnak, valószínűleg rövidesen kilép az MSZP-ből, más pártba pedig állítása szerint nem lépne be.

A politikus kilépése egy újabb csapást jelenthet a végelgyengülés jeleit mutató szocialista párt számára, ugyanis ezzel jelentősen gyengültek az MSZP pozíciói a fővárosban. Őrsi a szavazatok 69,72 százalékát begyűjtve nyerte meg – idén második alkalommal – a II. kerületi polgármester-választást.

Bár az új rendszer szerint a Fővárosi Közgyűlésbe nem jutott be, hiszen egyáltalán nem is szerepelt a Karácsony Gergely vezette DK–MSZP–Párbeszéd listán, az MSZP-nek még így is fájhat a kiválása. Budapesten ugyanis a kommunista utódpárt alkupozícióit eddig jelentősen javította, hogy sikeres, többször újraválasztott polgármestereket tudott a soraiban.

Őrsi lépésével azonban már csak két ilyen politikus maradna a pártban, úgy, hogy a választások előtt még négy kerületi polgármesterük volt. Horváth Csaba (aki egyébként egyben az MSZP budapesti elnöke is) kikapott Zuglóban, ha pedig Őrsi kilép, akkor már csak Gajda Péter (XIX. kerület), és Tóth József (XIII. kerület) marad mint MSZP-s polgármester.