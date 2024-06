Vezéráldozatot követelt a csúfos választási kudarc, Kunhalmi Ágnes már nem az MSZP társelnöke

Az MSZP országos választmányi ülésén Komjáthi Imre és Kunhalmi Ágnes is lemondott a tisztségéről – adta hírül az ATV. Emlékeztettek, az elmúlt napokban több szocialista politikus, köztük Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó is szorgalmazta a lemondásukat, valamint egy tisztújítást. Kunhalmi Ágnes a közösségi oldalán is megerősítette a hírt, azt írta, a XVIII. kerület egyéni országgyűlési képviselőjeként tervez tovább dolgozni.

Komjáthi Imrét és Kunhalmi Ágnest 2022 októberében választották meg az MSZP társelnökeinek, miután a párt akkori elnöke, Tóth Bertalan bejelentette, hogy nem indul újra. Az idei választások előtt Kunhalmi ünnepélyesen bejelentette, hogy az MSZP minden, a következő két évben tartandó választáson együtt indul a DK-val és a Párbeszéddel. Az újabb balos szövetségkötés ellenére hatalmas vereséget szenvedett el az euró­pai parlamenti választáson a Gyurcsány Ferenc vezette óbaloldal.

„Az eredmény csalódást keltő, azt gondoltuk, hogy az a politika, amit képviselünk több szavazót tud meghódítani, több szavazót tud meggyőzni” – értékelte akkor a választási eredményeket Dobrev Klára.

Nem is csoda, hogy a koalíció vezetője így nyilatkozott, hiszen a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP és a Párbeszéd hármasa csúnyán leszerepelt, és a szavazatok alig több mint nyolc százalékát megszerezve mindössze két EP-mandátumhoz jutottak.