Ezért kell korlátozni az iskolai mobilozást

A témával a Békés vármegyei hírportál is foglalkozott, és emlékeztetett: a köznevelési törvény módosításával a kormány egységes szabályozást határozott meg a napokban az iskolákba be nem vihető, illetve bevihető, de korlátozottan használható tárgyakra vonatkozóan, amivel megteremtették a lehetőségét a mobiltelefon iskolai használatának a korlátozására is. Júniusban fogadta el a parlament a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott, az iskolai mobiltelefon-korlátozásról szóló szabályozást.

A törvényjavaslat indokolása egybevág a Pöltl Ákos által elmondottakkal: az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt.

Bizonyos esetekben kivételt jelent a digitális eszközök használata iskolán belül: az iskolai tanulás célját szolgáló tevékenységek alatt, pedagógus felügyelete mellett az okoseszközök használhatók. A törvény azt is tartalmazza, hogy a tanároknak és az iskolaőröknek joguk lesz a tanulók csomagját és tárolóhelyiségét átvizsgálni és a tiltott tárgyakat elvenni. A szóban forgó tárgyak körét egy későbbi rendelet fogja szabályozni, de a jogszabály alapvetően az okoseszközökre, mobiltelefonokra vonatkozik.

A Nemzeti Pedagóguskar elnöke, Horváth Péter nem szorgalmazná a teljes tiltást. Szerinte az eszközök így vagy úgy, de mindenképp bejutnak az intézményekbe, a zéró tolerancia helyett inkább az optimális használatra kellene törekedni.