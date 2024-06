Itt volt az ideje: jön az iskolai mobilozás tiltása

Tavaly ősszel röpke bejegyzésben számolt be közösségi oldalán Rétvári Bence arról, hogy központi szabályozással megtiltották a gyerekek mobiltelefon-használatát az angliai iskolákban. Sokakban már akkor felmerült, hogy a Belügyminisztérium miniszterhelyettese azért tarthatta fontosnak közzétenni a hírt, mert Magyarország hasonló, a mobilozás korlátozását célzó szabályozásra készül. Ezt akkor a tárca „sem megerősíteni, sem cáfolni” nem akarta, de árulkodó volt a Rétvári posztja alatti erős aktivitás: pártállástól független konszenzus alakult ki a hozzászólók zöme között, hogy idehaza is égető szükség lenne hasonlóra – sokan pedig jó gyakorlatokat is megosztottak.

Sok tanár már nem tudott mit kezdeni az állandó iskolai mobilozással. Fotó: Monkey Business Images

A hét elején aztán egy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott, kivételes eljárásban tárgyalt – és kedden már el is fogadott – salátatörvény részeként nálunk is korlátozás lép életbe az iskolákban szeptember 1-jétől. Az új törvény egységes szabályozást hoz létre az iskolák területére be nem vihető és bevihető, azonban használatukban korlátozott tárgyakra vonatkozóan. A szabályok betartása érdekében a tanároknak és az iskolaőrnek jogosultságuk lesz arra, hogy a tanuló csomagját és tárolóhelyiségét átvizsgálhassák. A szóban forgó tárgyak körét egy későbbi rendelet fogja szabályozni, de a jogszabály alapvetően az okoseszközökre, mobiltelefonokra vonatkozik.