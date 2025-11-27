Itt a követendő példa Helif számára – a legjobb női bunyós veretlen férfi világbajnokokkal küzd a ringben

Aligha lehet elfelejteni azt a nem egészen egy percet a párizsi olimpiáról, amikor az olasz Angela Carini sírva feladta ökölvívómeccsét egy biológiai férfi ellen. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése értelmében léphetett ringbe Imane Helif a nők között, akiről azóta kiderült, nem is indulhatott volna köztük. Az algériai bokszoló a párizsi finálét követően nem is lépett szorítóba, főleg azok után, hogy a bíróságon nem született kedvező ítélet abban a beadványában, miszerint ne legyen kötelező a nemi teszt a versenyek előtt. Nos, van olyan, eredetileg is nőnek született bokszoló, aki ugyan a saját nemében lép ringbe, de ha kell, ki mer állni a legjobb férfiak ellen is.

Claressa Shields példát mutat Imane Helif számára, nem fut el gyáván a férfiak elől

A szakértők között egy pillanatig sincs vita arról, hogy ki napjaink legjobb profi ölökvívója a nők között. Ő nem más, mint az öt súlycsoportban is világbajnoki címet szerzett Claressa Shields (17-0, 3 KO), aki lassan alig-alig talál magának ellenfelet a hölgyek között. Bármilyen hihetetlenül hangzik, de ökölvívói karrierje során mindössze egyszer szenvedett vereséget a ringben: még 2012. május 13-án nyert ellene pontozással a brit Savannah Marshall.

Claressa Shields statisztikája

amatőr karrier

kétszeres olimpiai bajnok középsúlyban (2012 London, 2016 Rio de Janiero)

kétszeres világbajnok középsúlyban (2014 Csedzsu, 2014 Asztana)

mérlege: 77 győzelem (18 KO), 1 vereség

profi karrier

öt súlycsoportban vitathatatlan világbajnok (nagyváltó-, közép-, nagyközép-, félnehéz- és nehézsúly)

mérlege: 17 meccs, 17 győzelem (3 KO)

Miután bebizonyította, hogy vitathatatlanul minden idők legnagyobb női bokszolója, Claressa Shields a secondshout.com portálnak elmondta, hogy nem egyszer összecsapott már férfiakkal is a ringben.

Mielőtt bárki legyintene, hogy biztos valamiféle kezdők voltak, álljon itt három név volt ellenfelei közül:

a veretlen, három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címet szerzett Shakur Stevenson (24-0, 11 KO), aki jelenleg a férfiaknál a súlycsoportoktól független ranglista 8. helyezettje,

az a Jaron Ennis (35-0, 31 KO), aki nem is olyan régen egy első menetes kiütéssel lett a WBA ideiglenes nagyváltósúlyú világbajnoka,

a legendás Errol Spence (28-1, 22 KO), aki a váltósúly korábbi egyesített világbajnoka volt.

Errollal, Shakurral, Jaronnal is, de felsorolni sem tudom, hány férfival bokszoltam pályafutásom során. Azt hiszem, mindegyikük közül Shakur és Errol volt a legnehezebb ellenfél. Nem tudtam eltalálni Shakurt, sehogy sem tudtam eltalálni őt. Nem tudom, hogy miért, de egy lépéssel le voltam mindig maradva, és ezt az embert nem tudtam elkapni. A többiek azért megtudták, milyen az, ha valakinek betalálok

– mesélt Claressa Shields.