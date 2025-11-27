Rendkívüli

Orbán Viktor: Szerbiának úgy tudunk segíteni, hogy amink van azt megosztjuk

Claressa ShieldsringImane Helifvitathatatlan bajnoksúlycsoportoktól ranglista

Itt a követendő példa Helif számára – a legjobb női bunyós veretlen férfi világbajnokokkal küzd a ringben

Most bebizonyosodott, hogy igenis vannak olyan, eredetileg is nőnek született ökölvívók, akik ki mernek állni a férfiakkal is. A veretlen és a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa, Claressa Shields ugyanis példát mutatva a párizsi olimpia botrányhőse, Imane Helif számára, olyan hibátlan mérlegű, jelenleg is világbajnok férfi bunyósokkal vívott már meg a szorítóban, mint a top 10-be tartozó Shakur Stevenson vagy a nemrég egy elsőmenetes kiütéssel újra vb-övet szerzett Jaron Ennis.

Molnár László
2025. 11. 27. 12:35
Claresse Shields mindössze egyszer, még 2012-ben szenvedett vereséget a ringben
Claresse Shields mindössze egyszer, még 2012-ben szenvedett vereséget a ringben Forrás: The Ring Magazine
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aligha lehet elfelejteni azt a nem egészen egy percet a párizsi olimpiáról, amikor az olasz Angela Carini sírva feladta ökölvívómeccsét egy biológiai férfi ellen. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése értelmében léphetett ringbe Imane Helif a nők között, akiről azóta kiderült, nem is indulhatott volna köztük. Az algériai bokszoló a párizsi finálét követően nem is lépett szorítóba, főleg azok után, hogy a bíróságon nem született kedvező ítélet abban a beadványában, miszerint ne legyen kötelező a nemi teszt a versenyek előtt. Nos, van olyan, eredetileg is nőnek született bokszoló, aki ugyan a saját nemében lép ringbe, de ha kell, ki mer állni a legjobb férfiak ellen is.

Imane Helif sosem mert férfiakkal kiállni, csak nőket vert a szorítóban
Imane Helif sosem mert férfiakkal kiállni, csak nőket vert a szorítóban (Fotó: Anadolu/Aytac Unal)

Claressa Shields példát mutat Imane Helif számára, nem fut el gyáván a férfiak elől

A szakértők között egy pillanatig sincs vita arról, hogy ki napjaink legjobb profi ölökvívója a nők között. Ő nem más, mint az öt súlycsoportban is világbajnoki címet szerzett Claressa Shields (17-0, 3 KO), aki lassan alig-alig talál magának ellenfelet a hölgyek között. Bármilyen hihetetlenül hangzik, de ökölvívói karrierje során mindössze egyszer szenvedett vereséget a ringben: még 2012. május 13-án nyert ellene pontozással a brit Savannah Marshall.

Claressa Shields statisztikája

amatőr karrier

  • kétszeres olimpiai bajnok középsúlyban (2012 London, 2016 Rio de Janiero)
  • kétszeres világbajnok középsúlyban (2014 Csedzsu, 2014 Asztana)
  • mérlege: 77 győzelem (18 KO), 1 vereség

profi karrier

  • öt súlycsoportban vitathatatlan világbajnok (nagyváltó-, közép-, nagyközép-, félnehéz- és nehézsúly)
  • mérlege: 17 meccs, 17 győzelem (3 KO)

Miután bebizonyította, hogy vitathatatlanul minden idők legnagyobb női bokszolója, Claressa Shields a secondshout.com portálnak elmondta, hogy nem egyszer összecsapott már férfiakkal is a ringben. 

Jaron Ennis legutóbbi győzelme egy férfi ellen:

Mielőtt bárki legyintene, hogy biztos valamiféle kezdők voltak, álljon itt három név volt ellenfelei közül: 

  • a veretlen, három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címet szerzett Shakur Stevenson (24-0, 11 KO), aki jelenleg a férfiaknál a súlycsoportoktól független ranglista 8. helyezettje,
  • az a Jaron Ennis (35-0, 31 KO), aki nem is olyan régen egy első menetes kiütéssel lett a WBA ideiglenes nagyváltósúlyú világbajnoka,
  • a legendás Errol Spence (28-1, 22 KO), aki a váltósúly korábbi egyesített világbajnoka volt.

Errollal, Shakurral, Jaronnal is, de felsorolni sem tudom, hány férfival bokszoltam pályafutásom során. Azt hiszem, mindegyikük közül Shakur és Errol volt a legnehezebb ellenfél. Nem tudtam eltalálni Shakurt, sehogy sem tudtam eltalálni őt. Nem tudom, hogy miért, de egy lépéssel le voltam mindig maradva, és ezt az embert nem tudtam elkapni. A többiek azért megtudták, milyen az, ha valakinek betalálok

– mesélt Claressa Shields.

Shields legutóbb júniusban bokszolt címvédő meccset, és az új-zélandi Lani Daniels (11-3-2, 1 KO) legyőzésével védte meg először a vitathatatlan nehézsúlyú bajnoki címét. Legközelebb 2026 első negyedévében tér vissza a ringbe a veretlen ausztrál Che Kenneally (5-0, 2 KO) ellen.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.