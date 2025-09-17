Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Helif első párizsi áldozatát folyamatosan zaklatják, tönkrement az élete

Aligha lehet elfelejteni azt a nem egészen egy percet a párizsi olimpiáról, amikor az olasz Angela Carini sírva feladta ökölvívómeccsét egy biológiai férfi ellen. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése értelmében léphetett ringbe Imane Helif a nők között, akiről azóta kiderült, nem is indulhatott volna köztük. Carini azóta a feladás óta folyamatos zaklatásnak van kitéve, a nemzet szégyenének is nevezik őt a virtuális térben az olasz bunyóst támadók.

Molnár László
2025. 09. 17. 7:23
Carini élete megtört a Helif elleni meccset követően
Carini élete megtört a Helif elleni meccset követően (Fotó: AFP)
A párizsi olimpia legnagyobb botránya kétségkívül egy olyan algériai bokszolóhoz kapcsolódott, aki annak ellenére indulhatott el a nők között – és nyert aranyérmet a 66 kilóban –, hogy előtte azért zárták ki a 2023-as világbajnokságról, mert a nemi tesztek szerint biológiailag férfi, és ezt egy később nyilvánosságra került orvosi vizsgálat egyértelműen bizonyította. Imane Helif ellen a párizsi olimpián az olasz ellenfele az első ütések után, a 46. másodpercben sírva adta fel a küzdelmet, és a ringből lejőve Angela Carini elmondta, soha nem kapott még ekkora ütéseket. Akkor mindenki áldozatként tekintett az olasz ökölvívóra, ám most kiderült, elképesztő támadásoknak van kitéve azóta is. Halkan tegyük hozzá, hogy a vasárnap véget ért, már a World Boxing által szervezett liverpooli világbajnokságon Helif azért nem vett részt, mert nem volt hajlandó alávetni magát a kötelezővé tett nemi teszteknek, inkább a Sportdöntőbírósághoz fordult.

Helif férfias ütéseit 46 másodpercig bírta a párizsi ringben Carini
Helif férfias ütéseit 46 másodpercig bírta a párizsi ringben Carini (Fotó: AFP)

Helif első párizsi ellenfelét a nemzet szégyenének tartják zaklatói

Az Insidethegames.biz portál megírta, hogy Carinit a Helif elleni meccse óta folyamatosan zaklatják az interneten, ami lelkileg nagyon megviseli az olimpia óta decemberben visszatérő sportolót – nyolcadik olasz bajnoki címét nyerte meg, majd a lengyel Világkupán sem talált legyőzőre –, ugyanis „gyávának” és „az olasz csapat szégyenének” nevezik egyfolytában.

– Elgondolkodtál már azon, milyen nehéz ezekkel a szavakkal szembenéznie egy sportolónak? Mit kellett elviselnem nap mint nap egy ostoba közösségi hálón vagdalkozó emberektől, akik kétszer sem gondolnak bele a szavaikba? Mert számukra ez csak egy mondat, csak egy szó, csak szórakozás, csak követni akarják a tömeget, akik szintén belém rúgtak. Én meg tűrtem csendesen, és inkább az egészségem megóvására törekedtem – mondta el az Espn.com portálon megjelent videójában Carini, akinek az IBA a Helif elleni meccset követően százezer dollárt ajánlott fel (ennyi járt az olimpiai bajnoki címért), ám az olasz bunyós visszautasította ezt.

Angela Carini statisztikája

  • 108 meccs
  • 84 győzelem (4 KO)
  • 23 vereség
  • 1 feladás
  • világbajnoki ezüstérmes (2019)
  • Európa-bajnoki ezüstérmes (2019)
Carini még az eredményhirdetéskor is sírt az elszenvedett ütések miatt
Carini még az eredményhirdetéskor is sírt az elszenvedett ütések miatt (Fotó: X/Agenzia Anza)

Carini szépen ívelő karrierjét tette tönkre a Helif-meccs

Amikor a 26 éves olasz sportoló sírva visszalépett mindössze 46 másodperc után, attól félt a bekapott két ütést követően, hogy eltört az orra, és egész pályafutása során nem ütötték meg ilyen erősen. 

– A második ütés után erős fájdalmat éreztem az orromban. Azt mondtam, elég, mert nem akartam komolyan megsérülni. Levegőt is alig kaptam, a fizikai fájdalom is nagy volt, szóval úgy döntöttem, jobb, ha véget vetek mindennek – magyarázta a döntését még Párizsban Carini.

Kijelentette, azóta nincs nap, amikor ez ne jutna eszébe, vagy valaki ne juttatná az eszébe. Bármennyire is megpróbál mindettől szabadulni, egyszerűen nem tud, lassan ez határozza meg a mindennapjait.

– Sokaknak könnyű elfelejteni a múltat, de nekem nem az. 

Az a meccs meghatározta az életemet. Sebeket hagyott bennem, amiket nap mint nap próbálok begyógyítani, de állandóan feltépődik, vérzik és fáj.

Az a meccs megváltoztatta és lerombolta a karrieremet, amelyet évről évre áldozatokkal, odaadással, kitartással és rengeteg szenvedéllyel építettem fel. Most sokan alábecsülnek és lekicsinyelnek, azok, akik annak idején kinevettek engem, majd virtuálisan megköveztek a világ előtt – állította Carini.

Az a bizonyos 46 másodperc, ami megváltoztatta Angela Carini életét:

