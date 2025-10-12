Jaron EnniscímmeccsWBAveretlenprofi boksz

Brutális KO, két perc sem kellett a veretlen bokszzseninek, hogy a ringpadlóba döngölje ellenfelét

Egészen parádés teljesítménnyel rukkolt elő a váltósúlyban egyesített bajnoki címet szerző amerikai Jaron Ennis, aki tervei szerint immár egy súlycsoporttal feljebb gyűjti be a nagy profi ökölvívó szervezetek vb-öveit. Jaron Ennis – aki Saul Canelo Alvarez edzőpartnere volt a Crawford elleni csúcsmeccs előtt – számára két perc sem kellett, hogy lemészárolja karrierje első nagyváltósúlyú meccsén Uisma Limát. Rekordsebességű győzelmével máris övé a WBA ideiglenes világbajnoki címe.

Molnár László
2025. 10. 12. 17:40
Jaron Ennis a váltósúly után eggyel feljebb, nagyváltóban is megszerezné a vb-öveket
Jaron Ennis a váltósúly után eggyel feljebb, nagyváltóban is megszerezné a vb-öveket Fotó: Ed Mulholland Forrás: Getty Images North America
Azt lehetett sejteni, hogy a WBA ideiglenes világbajnoki címéért kiírt találkozó igencsak egyesélyes ringcsata lesz, ám arra senki sem számított, hogy a még helyezkedő nézők többsége azt az ütést sem látta, ami 1 perc 58 másodperc alatt eldöntötte a címmeccset. Persze, aki látta már Jaron Ennist (35-0, 31 KO) bokszolni, az még ezen sem csodálkozik. A korábbi IBF, WBA és Ring Magazin váltósúlyú világbajnokkal szemben az volt mindig a vád, hogy a ringben képességeinek 80 százalékát adja ki magából, sőt, a menedzsere, Eddie Hearn, a Matchroom elnöke még ennél is alacsonyabbra, 60-70 százalékra becsülte ezt az értéket. Most neki és a benne kételkedőknek is bizonyított Ennis – aki egyébként Canelo edzőpartnere volt, mikor a Crawford elleni ringháborúra készült –, amikor egyszerűen lemészárolta a ringben Uisma Limát (13-2, 9 KO).

Jaron Ennis brutális verésben részesítette Uisma Limát, aki két perc után azt sem tudta, hogy hol van
Jaron Ennis brutális verésben részesítette Uisma Limát, aki két perc után azt sem tudta, hogy hol van (Fotó: The Ring Magazine)

Jaron Ennis a nagyváltósúly vitathatatlan bajnoka akar lenni

A sokak által meg nem értett bokszzseni összecsapására zsúfolásig megtelt a Xfinity Mobile Aréna, amely a 76ers és a Flyers otthona. Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen Ennis philadelphiai. Az esélyek mindenképpen mellette szóltak, hiszen a legtöbb fogadóiroda 30:1-hez adta az amerikai sztár győzelmét, ám arra nézve nincs adat, hogy valaki arra fogadott volna, hogy az első menet 1:58-as percéig tart mindössze az összecsapás, melyet 12 menetre írtak ki.

Jaron Ennis statisztikája

amatőrként:

  • 2014 Aranykesztyű: ezüstérem
  • 2015 Aranykesztyű: aranyérem
  • 2015 USA Ifjúsági Nemzeti Bajnokság: aranyérem

profiként:

  • 2016. április 30-án debütált egy első menetes kiütéssel 
  • 35 győzelem, 0 vereség, 31 KO
  • összesen 13 alkalommal nyert kiütéssel az első menetben

– Tudtam, hogy mit kell tennem. Éreztem, elég erős vagyok a nagyváltóhoz, és ezt most be is bizonyítottam. Uisma Lima ugyan megpróbált okosan kezdeni, de ahogy először megütöttem, éreztem, nem fog sokáig tartani. Nagyon jól éreztem magam a ringben, innentől kezdve izgatottan várom, mi lesz számomra a folytatás – mondta a Ring Magazin kérdésére Ennis. Aztán meg is adta a választ: Vergil Ortiz (23-0, 21 KO) a célpont, a WBC ideiglenes világbajnoka.

– Vergil következik… Aztán sorban befogjuk mindenki száját.

Eddie Hearn nemrégiben azt állította a secondsout.com portálnak, hogy már alá is írták a megállapodást, ám előbb Ennisnek, majd Ortiznak is győznie kell a saját meccsén. Ennis már hozta a magáét, Ortiznak még hátra van a Erickson Lubin (27-2, 19 KO) elleni címvédés novemberben. Utána jöhet a profi boksz újabb csúcsrangadója.


 

