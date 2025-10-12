Brutális KO, két perc sem kellett a veretlen bokszzseninek, hogy a ringpadlóba döngölje ellenfelét

Azt lehetett sejteni, hogy a WBA ideiglenes világbajnoki címéért kiírt találkozó igencsak egyesélyes ringcsata lesz, ám arra senki sem számított, hogy a még helyezkedő nézők többsége azt az ütést sem látta, ami 1 perc 58 másodperc alatt eldöntötte a címmeccset. Persze, aki látta már Jaron Ennist (35-0, 31 KO) bokszolni, az még ezen sem csodálkozik. A korábbi IBF, WBA és Ring Magazin váltósúlyú világbajnokkal szemben az volt mindig a vád, hogy a ringben képességeinek 80 százalékát adja ki magából, sőt, a menedzsere, Eddie Hearn, a Matchroom elnöke még ennél is alacsonyabbra, 60-70 százalékra becsülte ezt az értéket. Most neki és a benne kételkedőknek is bizonyított Ennis – aki egyébként Canelo edzőpartnere volt, mikor a Crawford elleni ringháborúra készült –, amikor egyszerűen lemészárolta a ringben Uisma Limát (13-2, 9 KO).

Jaron Ennis brutális verésben részesítette Uisma Limát, aki két perc után azt sem tudta, hogy hol van (Fotó: The Ring Magazine)

Jaron Ennis a nagyváltósúly vitathatatlan bajnoka akar lenni

A sokak által meg nem értett bokszzseni összecsapására zsúfolásig megtelt a Xfinity Mobile Aréna, amely a 76ers és a Flyers otthona. Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen Ennis philadelphiai. Az esélyek mindenképpen mellette szóltak, hiszen a legtöbb fogadóiroda 30:1-hez adta az amerikai sztár győzelmét, ám arra nézve nincs adat, hogy valaki arra fogadott volna, hogy az első menet 1:58-as percéig tart mindössze az összecsapás, melyet 12 menetre írtak ki.

Jaron Ennis statisztikája amatőrként: 2014 Aranykesztyű: ezüstérem

2015 Aranykesztyű: aranyérem

2015 USA Ifjúsági Nemzeti Bajnokság: aranyérem profiként: 2016. április 30-án debütált egy első menetes kiütéssel

35 győzelem, 0 vereség, 31 KO

összesen 13 alkalommal nyert kiütéssel az első menetben

– Tudtam, hogy mit kell tennem. Éreztem, elég erős vagyok a nagyváltóhoz, és ezt most be is bizonyítottam. Uisma Lima ugyan megpróbált okosan kezdeni, de ahogy először megütöttem, éreztem, nem fog sokáig tartani. Nagyon jól éreztem magam a ringben, innentől kezdve izgatottan várom, mi lesz számomra a folytatás – mondta a Ring Magazin kérdésére Ennis. Aztán meg is adta a választ: Vergil Ortiz (23-0, 21 KO) a célpont, a WBC ideiglenes világbajnoka.