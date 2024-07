Ezért került négyezerbe egy bundás kenyér az egyik tihanyi cukrászdában

A Világgazdaság utánanézett, hogy vajon mi kerülhet 48 ezer forintba egy ötszemélyes reggeliben a tihanyi Apátsági rege cukrászdában.

Több mint négyezer forintba kerül a tihanyi cukrászdában egy töltött bundás kenyér, 2390 forintba egy limonádé, és 3690 a jeges kávé ára. Egy vélhetően ötfős reggeliző asztaltársaság több mint 48 ezer forintos számlája kapcsán valóságos népharag zúdult a cukrászdára. Okkal vagy ok nélkül? Megkérdezték a szakmát. „Ezért az árért a Wörthi-tó partján senki egy szót sem szólna” – válaszolta a Világgazdaság érdeklődésére Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

A szakember leszögezte, hogy nem igazán érti a felháborodást, hiszen

senkit nem csaptak be, nem történt átverés, az árakat online nem kötelező, de a bejáratnál jól látható helyen és az étlapon is egyértelműen fel kell tüntetni. Ez megtörtént, akik bementek a cukrászdába és rendeltek, tisztában voltak az árakkal.

A 4290 forintos töltött bundáskenyér, a 4690 forintos vegán toast, a limonádé és az egyéb italok végösszege több mint 48 ezer forint, amiért öt ember megreggelizett, fejenként nem egészen 10 ezer forintért.

Csak a számla kering, de olyan vélemény nem, miszerint az étellel, az itallal vagy a kiszolgálással elégedetlen lett volna a blokkját közzétevő vendég. Ez az ipartestületi elnök szerint nagyon fontos szál, hiszen minden más tudható, legfőképp az, hogy

a Balaton legszebb panorámája és a különleges világörökségi környezet miatt a vendéglátóhely kiemelten értékes övezetben, kiemelt árakkal dolgozik.

Akár tulajdonosként, akár bérlőként működtet itt valaki vállalkozást, az ingatlan vételára vagy bérleti díja jelentősen meghaladja az átlagot, ami mindenre hatással van.

Ez a költség beárazódik a végösszegbe, akárcsak a rendkívüli mértékben megugrott vendéglátós bérigények.

A kivételes panoráma is megjelenik az árakban, mint a világon mindenhol Forrás: Apátsági rege cukrászda

A Balatonon a nyár a főszezon, az ott működő vállalkozások bevételének döntő hányadát ez az időszak adja – ezt sem lehet figyelmen kívül hagyni.

Az Apátsági rege cukrászda árai nem alacsonyak, de lényegében érthető okokból – összegezte a szakember.

Kiemelt helyen, kiemelt áron

Persze a Tihanyi Bencés Apátság mellett valószínűleg minden jelzés nélkül egyértelmű, hogy kiemelt árazású vendéglátóhely üzemel a Balaton legdrágább településén, a legjobb adottságú helyen.

Egy felső kategóriás helyeket üzemeltető vendéglátóipari cégvezető a Világgazdaságnak azt mondta, hogy

hisztériának tartja a tihanyi sztorit, ami újabb alkalom volt arra, hogy ismét terítékre kerüljenek a balatoni árak.

Pedig – tette hozzá – számos budapesti hely üzemel, ahol hasonló vagy még magasabb árakat láthatunk az étlapon, mégis telt házasok, sőt hosszú sorok állnak, köszönhetően ott is a nagy számban érkező külföldi turistáknak. Ilyen többek között a Gerbeaud cukrászda vagy a New York Kávéház, és lehet sorolni a hasonlóan drága budapesti éttermeket is hosszan.

A tihanyi cukrászda különleges helyen üzemel, és az ilyen páratlan értéket mindenhol a világon beárazzák

– érvelt a szakmabeli cégvezető, aki a történteket hisztinek tartja. A Forma–1-es Magyar Nagydíj idején a Hungaroringen a büféárak is csillagászatiak voltak, pontosan tükrözve az esemény árfolyamát.