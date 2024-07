Gyurcsányéknak kiárusította Zuglót az új polgármester

– Nem kérdés, hogy a zuglóiak változást akartak, de ugyanaz a csapat marad a város élén, csak a polgármestert cserélték le – fogalmazott Borbély Ádám a Mandinernek, aki szerint a kormánypártok Zuglóban nem hangsúlyozták eléggé a kampányban, hogy Rózsa András bort iszik és vizet prédikál. Borbélynak, aki a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje volt a XIV. kerületben, ugyan nem sikerült a kerületvezetői székbe ülnie, de fontos körzetet hódított el a baloldaltól.

A választással kapcsolatban elmondta, hogy felemás érzései vannak: miközben a fővárosi helyzet nem a Fidesznek kedvez, sikerült a középmezőnybe felküzdenie magukat, ugyanakkor elismerte, hogy a Momentum jelöltjével, Rózsa Andrással többet kellett volna foglalkozniuk.

Nem világítottunk rá eléggé arra, hogy Rózsa András bort iszik és vizet prédikál, mert négy és fél éven keresztül ugyanannak a városvezetésnek volt az alpolgármestere, amit most utólag kritizál, és azt állítja, ő vigyázott rá, hogy senki ne tudjon lopni. Miközben ugyanúgy megszavazta a baloldal valamennyi visszás közbeszerzését és költségvetését.

– Mennyire hiteles, ha valakiben fél évvel a választás előtt – mikor már eldöntötte, hogy indulni fog – tudatosul, hogy vállalhatatlan dolgok történtek a kerületvezető koalícióban? – tette fel a kérdést Borbély Ádám, hozzátéve, hogy Rózsa csak ekkor ugrott ki, miközben az összes többi embere, a momentumos bizottsági elnök, a momentumos tanácsnok a mai napig a helyén maradt Horváth Csaba kerületvezetésében.

– Morális magaslatról indul az új vezetés: Hadházy, Várnai és Rózsa mind elárulta korábbi szövetségeseit. Egyetlen párt sem cél, hanem csupán eszköz, de jómagam hűséges típus vagyok, és még akkor sem tudok megbarátkozni a köpönyegforgatással, ha ez Zuglóban kifizetődő – mondta.

Nehéz dolga lesz Rózsának

Borbély szerint nem kérdés, hogy a zuglóiak változást akartak, de ugyanaz a csapat marad a város élén, csak a polgármestert cserélték le.

Valójában semmi más nem történt, minthogy a Momentum és a DK összefogott. A momentumos Rózsa András azon az áron szerzett többséget a testületben, hogy gyakorlatilag Gyurcsányéknak kiárusította Zuglót

– emelte ki, majd azzal folytatta: bár a baloldaliak és liberálisok ilyenkor mindig felhördülnek, hogy minek annyit gyurcsányozni, valójában ez az igazság.

– A kerületvezetés legnagyobb képviselőcsoportja a DK-é lesz, öten fognak beülni. Már eddig is náluk voltak a legjelentősebb gazdasági társaságok, nélkülük nem volt testületi többség, és ez most még inkább így van, hiszen a polgármester kiszolgáltatottá vált a DK-nak, Gyurcsányék nélkül ugyanis egyáltalán nincs többség. Ráadásul Tóth Csaba hírhedt székéből Hadházy is dirigálni próbál. Komoly kihívás lesz ez Rózsa Andrásnak. Zugló érdekében azt kívánom, hogy sikerüljön neki, de az elmúlt öt év azt bizonyítja, hogy két forintért bármikor hátba támadják egymást – vélekedett.

Arra a kérdésre, hogy miért szavazzanak az alapvetően baloldali érzelmű zuglói választópolgárok a jobboldalra, ha a kormány akkor is fejleszti a városrészt, amikor baloldali vezetése van, azt felelte:

a baloldal ott gáncsolja ezeket a kormányzati beruházásokat, ahol csak tudja.

Borbély emellett azt is felidézte, hogy Zugló kifejezetten sok kormányzati fejlesztést kapott az elmúlt ciklusokban. – Az ország bármely más településén egy ilyen fejlesztéssel, mint a Liget-projekt, választást lehet nyerni. Nagyon érdekes, hogy a zuglóiak a felmérések szerint magukénak érzik ezt is, mint ahogy a többi kormányzati fejlesztést is. A városligeti beruházásokat konkrétan a zuglóiak hetven százaléka pozitívan ítéli meg – hívta fel a figyelmet.

Nem lesz mini- és maxi-Dubaj

A képviselő az új millenniumi városnegyed terveivel kapcsolatos rémhírekről is beszélt, melyek szerint egy maxi-/mini-Dubaj is épülhet. A politikus azonban nyugalomra int mindenkit. Elmondása szerint, bár a pontos tervek egyelőre nem ismertek, a nemzetközi szerződés ismert, amely keretszerződésként rendelkezik arról, hogy mit lehet majd építeni ezen a területen.

– Az Országos Tervtanács 500 millió forint értékhatár fölött elkaszálhatja ezeket a terveket. Az pedig egészen biztos, hogy rám számíthatnak a zuglóiak abban, hogy az érdekeiknek megfelelően elmegyünk a falig. Kérdezném azokat, akik álhírekkel hergelnek az új millenniumi városnegyedet illetően: eddig hol voltak, miért nem szólaltak fel ugyanilyen vehemenciával a Rákosrendezőn uralkodó állapotok tarthatatlansága miatt? – tette fel a kérdést Borbély Ádám.