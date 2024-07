Orbán Viktor: A béke magától nem jön el

Óvatosnak kell lenni, amikor erről beszélünk. Nehéz felmérni egy ilyen találkozó hatását. Magyarországnak tudnia kell a helyét és a súlyát, ma azonban az a helyzet, hogy nincsen párbeszéd, ami nélkül nehéz elképzelni, hogy mozdulunk el a béke irányába – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban, értékelve a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel történt keddi találkozóját. A miniszterelnök elmondta, hogy Európa többet tudna tenni azért, hogy a béke felé mozduljunk el, mert az magától nem jön el.

Morális nyomás

– Egyetlen dolgot teszek: elmegyek azokra helyekre, ahol olyan háborús veszély van, amelyek Magyarországra is veszélyesek. Tudunk jó eszköz lenni a békét akaró emberek kezében, hogy egy hosszú úton elindítja a feleket, aminek a vége tűzszünet és béketárgyalás lehet – tette hozzá. Mint jelezte, sajnos még a békéhez vezető út első lépéseit tudjuk megtenni.

A miniszterelnök elmondta: miután Európa úgy döntött, hogy bevonódik ebbe a háborúba, ezért a háborúról készült felmérések is a háború részei, tehát manipuláltak. A kormányfő szerint van egy morális nyomás az embereken, hiszen Európa a békéről szól, az emberek úgy érzik túlságosan sokat várunk Amerikára azért, hogy megteremtse a békét. A miniszterelnök azt is tapasztalta, hogy az emberek aggódnak a háború gazdasági hatása miatt. – Ha elküldjük a pénzt a frontvonalra, hogy lesz itt gazdasági növekedés? Hogy fogunk ebből az európai gazdasági helyzetből kilábalni? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Hozzátette: a béke morálisan is helyes lépés lenne, másfelől a béke sikeressé tenné Európát.

Patrióták Európáért

A Patrióták Európáért uniós pártcsalád megalapításával kapcsolatban elmondta: hétfőn lesz alakuló ülés, ahol összegyűlnek azok a pártok, amelyek tudják már, hogy csatlakozni fognak, de ezt még nem jelentették be.

– Nem most történik meg, hanem a hétfői napon, akkor lesz egy listánk, s majd láthatják hogy nem a levegőbe beszéltem – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, hogy nincs olyan kormányfő most Európában, aki ne cserélne most vele. Jelezte, hogy nehéz a kormányzó erők helyzete Németországban és Franciaországban egyaránt. – Nem volt még példa arra, hogy Franciaországban a jobboldal át tudja törni azt a kordont, amiben elzárták és megnyerjen egy parlamenti választást. Egy olyan jelentőségű esemény történik, ami azonnal hatást gyakorol majd az egész kontinensre – értékelte a francia választásokat a miniszterelnök. Kiemelte, hogy Marine le Pen pártja az egész európai parlament legnagyobb nemzeti pártcsoportja lett.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)