Karácsony Gergely „zöld tálibjai” átveszik az uralmat Budapesten

Most, hogy kirúgták az utolsó szakembert is, aki értett a kertészethez, a zöld tálibok átveszik az uralmat – mondta a Metropolnak egy bennfentes a Városházán. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a múlt héten Karácsony Gergely váratlanul felmentette Zakar Andrást, a Főkert vezérigazgatóját.

A portál jelezte, hogy a főváros zöldpolitikájáról beszélgetve egyre gyakrabban hangzik el az a furcsa kifejezés, hogy „zöld tálibok”. Azokat értik ez alatt, akik szakmai szempontokra és jogos érdekekre tekintet nélkül, ötletszerűen, ámde erőszakosan akarnak „zöldíteni”, és megfontolás, a helyi sajátosságok figyelembe vétele és minden előkészítés nélkül erőltetnek egy-egy külföldről átvett mintát. Ők találták ki a „méhlegelőket”, vágatnak ki fákat zölden csak azért, mert nem elég nagy a lombkoronájuk, az ő ötletük az összevissza biciklisávok felfestése és más hasonló eszement újítás.

Vezérük az a Bardóczi Sándor, aki évekig úgy hívta magát főtájépítésznek, hogy nem volt ilyen tisztség a Városházán, sőt most is azt írja magáról, hogy „2019 óta Budapest főtájépítésze”, holott csak néhány hónapja van ilyen beosztás – neki kreálta Karácsony Gergely.

Karácsony látszat-zöldpolitikája egyértelműen megbukott, de a Főkertnél attól tartanak, hogy az eszement ötleteknek eddig némiképp gátat szabó, a kertészethez mégiscsak értő vezérigazgató elbocsátásával végképp elszabadul a pokol.

Ezek a zöld tálibok a nyakunkra ülnek és a szakmaiságnak búcsút inthetünk. Nem hallgatnak ezek senkire, a főpolgármester pedig inkább nekik hisz, mint a szakembereknek

– panaszolta egy dolgozó, aki érthetően nem árulta el a nevét, hiszen azonnal kirúgnák, ha nyilvánosan kritizálni merné a munkahelyét.

Bardóczi ténykedésére és hozzáállására egyébként jellemző, hogy ő az, aki még akkor is szapulja a Liget Projektet, amikor a napnál világosabb, hogy mind a szakma, mind pedig a közönség elismeréssel adózik az eredményeknek.

