Összeállították a szakemberek, miből és mennyit kellene ennie egy óvodásnak

Az óvodás korcsoportra is kidolgozta a táplálkozási útmutatót a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ). A négy-hat éveseknek szóló Okostányér® segít, hogy a kisgyermekes családok idejekorán kialakítsák a legkisebbeknél is a helyes táplálkozást.

A szakmai szövetség felidézte, hogy a felnőtt lakosságnak szóló Okostányér® 2016-ban újult meg, a 30 évvel korábbit felváltva, amely már a friss, nemzetközi tudományos eredmények és jogszabályok mellett a hazai táplálkozási szokásokat és ízlést is figyelembe vette. További újdonsága volt, hogy tápanyagalapú helyett élelmiszeralapú ajánlást adott, ami

a laikusok számára is könnyebben érthető, hiszen a köznapi életben sem fehérjét, zsírt vagy szénhidrátot fogyasztunk, hanem húst, tejet, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt.

Okos táplálkozás, könnyedén

A praktikumot szolgálja az is, hogy a házikó vagy piramis helyett a tányér, vagyis kördiagram lett az új ábrázolási forma, ami szintén azt szolgálja, hogy a helyes arányok könnyebben berögzüljenek. Az útmutató táplálkozási tanácsokkal, adagszámításokkal és receptekkel is kiegészült, illetve később fenntarthatósági szempontokkal bővült.

Azóta a gyerekek számára is elkészült az Okostányér®, ám mivel a napi energiaszükséglet szempontjából a felnőttekhez képest a 6–17 éves korosztály sokkal kevésbé egységes, ezért esetükben az eltérő adagok és mennyiségek meghatározása igen hangsúlyos szerepet kapott. Újításként külön energiaigény-kalkulátort és adagolási útmutatót is készítettek számukra.

A szakemberek hasonlóan jártak el a most kiadott ovis Okostányér® esetében is. Életévekre és nemekre bontva adják meg az ovisok napi energiaszükségletét, amelynél a fizikai aktivitással is kalkulálnak. Meghatározták a különböző élelmiszertípusok adagszámát és azt is, hogy a kicsik esetében mennyi egy adag.

Fontos, hogy mi és mennyi kerül a tányérra

Az ajánlás szerint az óvodások napi energiaszükséglete életkortól, nemtől, fizikai aktivitástól függően 1300 és 1800 kilokalória között mozog.

Naponta minimum négy adag zöldség-gyümölcs elfogyasztását javasolják nekik, három adag gabonafélét kellene enniük, három adag tejet vagy tejterméket, és emellett rendszeresen a tányérjukra kellene, hogy kerüljön hal, tojás és húsféle, valamint naponta legalább nyolc pohár folyadékot kéne inniuk, főleg vizet.

Az ajánlás abban is segít, hogy mennyi számít egy adagnak: a zöldségből 40-180 gramm, tejből pedig egy-két deciliter egy porció a kicsik kora és fizikai aktivitása szerint. Folyadékból egyszerre nagyjából másfél-két decit igyanak.

A szakemberek hangsúlyozták, az óvodásoknak szóló ajánlásra nagy szükség volt, mert már ebben a korcsoportban is egyre gyakoribb az étkezési probléma.

Ez azért különösen szomorú, mert még nem is maguk döntenek a saját étkezésükről. Nem az ő hibájuk, hogy a kelleténél gyakrabban kerülnek eléjük nagyobb adagok, kevesebb zöldség és – merő szeretetből – több édesség. Pedig aki kicsiként nem szokik hozzá a helyes táplálkozáshoz, később nagyobb eséllyel lesznek súly- vagy egyéb egészségügyi problémái

– figyelmeztetett az MDOSZ elnöke. Sütő Zsuzsanna arra is kitért, az egészséges életmód betartása is sokkal nehezebb annak, akinek előbb a rossz beidegződéseitől kell megszabadulnia. – Ebben az életkorban még a felnőttek alakítják a kicsik étkezését, mondanom sem kell, mekkora a felelősségük ebben. Ehhez ad hathatós segítséget az ovis Okostányér® – fogalmazott.