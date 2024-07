Törölte a Facebook a brutális gyermekbántalmazásról készült videót

Törölte a Facebook azt a videót, amely a szolnoki kalandparkban készült, amikor egy karateedző felrúgott egy kisfiút.

A videót a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tette közzé a Facebookon, utóbbi viszont letörölte azt.

– Sajnálattal értesítünk benneteket, hogy a gyermekbántalmazást bemutató videónkat a Facebook törölte. Felülvizsgálatot kértünk, mert hisszük, hogy a csend nem opció, és az áldozatok védelme mindannyiunk kötelessége. A feljelentést megtettük, nem engedjük, hogy az ilyen tettek következmények nélkül maradjanak. Mint közösség, együttes erővel kell harcolnunk az igazságért és gyermekeink biztonságáért.

Ismert, múlt héten előkerült egy brutális videó, amelyen jól látható, hogy

a kalandparkban egy gyerekcsoport felügyelője felrúgott egy kisfiút, aki a bántalmazás erejétől megpördült a levegőben, majd a fejére esett. Ezután a férfi elsétált és otthagyta a földön fekvő gyermeket.

Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója az esettel kapcsolatban az MTI-nek elmondta: a kalandpark teljesen be van kamerázva, így a történtekről is felvétel készült, amelyen jól látszik, hogy egy felnőtt – mint kiderült, a csapat egyik felügyelője – felrúg egy kisgyermeket. Hozzátette: a felvételen az is látszik, hogy a kalandpark közelben lévő dolgozója épp nem látta az esetet, de érzékelte, hogy valami történt, néhány gyerek sírt is. Az ügyvezető elmondta:

a kolléga jelzése alapján visszanézték a felvételen a jelenetsort, hétfőn feljelentést tett, a rendőrség pedig azonnal intézkedett.

A videón jól látható, hogy a férfi kirúgja a gyermek lábát olyan erővel, hogy a kisfiú a levegőben megpördül és fejjel a földre esik.