A kormány nem csak tanév elején segíti a családokat

A vizsgadíj visszajár

Jelezte, hogy a továbbiakban is fenntartják a KRESZ-támogatást, illetve a sikeres nyelvvizsgáért kifizetett vizsgadíj visszatérítését. Újdonság, hogy szeptember elsejétől minden köznevelésben és szakképzésben tanuló diáknak biztosítják a közlekedési alapismeretek és a gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek megszerzését, amivel megint csak nagy segítséget nyújtanak a családoknak. Az életüket megkönnyítő támogatások visszaigénylése már évek óra zajlik, ezeknek köszönhetően 197 ezer gyermek és családja tudta ezeket az összegeket visszaigényelni vagy ezeket a lehetőségeket kedvezményesen igénybe venni.

A határon túli magyarokat azért támogatja a kormány, mert a családok ott nem kapnak olyan támogatást, mint az anyaországban élők (Fotó: Kurucz Árpád)

Megmaradnak magyarnak



Vitályos Eszter arra is kitért, hogy a kormányt gyakran éri kritika a határon túli magyaroknak nyújtott egyszeri százezer forintos kedvezmény miatt. Erre az a kormány válasza, hogy

ezt határon túli testvéreink azért kapják, mert abban az országban, ahol élnek, nem tudnak igénybe venni olyan típusú családtámogatási kedvezményeket, mint az itthoniak.

Ők a magyar anyanyelvükön beszélnek, büszkén vállalják magyarságukat, amelyet nemcsak őriznek, hanem tovább is adnak, ezt pedig a magyar kormány kötelességének érzi honorálni. A kormányszóvivő hozzátette: a hátrányos helyzetű családokat a kabinet még azzal is segíti, hogy az önkormányzatokon keresztül támogatja az ingyenes óvodai és iskolai étkeztetésüket. Ezenfelül az iskolák nyolcvanezer ingyenes tanszercsomagot osztanak ki a rászoruló családoknak.

A tanulást kell szolgálnia

Szóba került a mobiltelefonok használata az iskolában. Hangsúlyozta, hogyha a tananyag elsajátításához a mobilkészülék is szükséges, akkor a tanár engedélyével azt be lehet vinni a tanórákra. Amikor tehát az okoseszköz a tanulást szolgálja, akkor a diákok használhatják, de amikor a tanulást akadályozza, akkor nem.

Vitályos Eszter kiemelte: jelenleg is zajlik hazánkban az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Ennek részeként 220 olyan projekt fut országszerte, melyekkel kifejezetten a köznevelési infrastruktúrát teszik modernebbé, mindezt hazai forrásból megvalósítva. Magyarországon most 57 új tanuszodát és 87 új tantermet építenek, valamint 44 tanterem fejlesztése van folyamatban, de végéhez ért az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai forrásból megvalósuló oktatási beruházása is.

A dunakeszi diáknegyed három hektár területen valósul meg, és egy olyan, hét épületegyüttesből álló középiskolai campus jön létre, amiből az 1500 diák mellett a város lakossága is profitál. Az uszodát, a tornacsarnokokat és a szabadtéri sportpályákat, parkokat a tanítási időn kívül a környék lakói is igénybe vehetik majd. – Az európai uniós Top plusz forrásokból szintén történnek iskolai beruházások, például a mi választókerületünkben, a Pilis–Dunakanyarban is több mint hétszázmillió forintból újulnak meg a tanintézmények. Mindannyian tudjuk, hogy sosem lehet megállni ezen a területen, mindig van min dolgozni, de a legégetőbb gondokat most rendbe tudjuk tenni – jelentette ki.