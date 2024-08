Egy újabb Guinness-rekord kapujában a nyíregyházi fiatal + videó

Egy újabb csúcsot döntött meg Kővári Bence, nyíregyházi biliárdos, aki tavaly már fölállított egy Guinness rekordot. Akkor egy nyíregyházi biliárd klubban indította útjára azt a golyót, ami az ütközés után 47,13 másodpercig pörgött a saját tengelye körül, úgy, hogy közben nem ért falat, átadva ezzel a múltnak a francia trükklövész, Florian Kohler 2018-as, 42,20 másodperces világcsúcsát. Az újabb Guinness rekord hivatalos elbírálására azonban még egy kicsit várnia kell – írja a Szon.

Felkészül az újabb sikerre

Kővári Bence az első világrekord megdöntése után a szerencsés körülmények miatt fontolóra vehette a biliárdozás komolyabb szintű folytatását és reméli, hogy hamarosan kétszeres Guinness rekorder lesz. A biliárdos rengeteg támogatást kap, a gyakorláshoz pályát és eszközöket is biztosítanak neki. Ezek miatt és a személyes motivációja miatt döntött úgy Kővári Bence, hogy

belevág egy második rekordkísérletbe.

Ahogy korábban is, most is Florian Kohlernak a rekordját kívánja megdönteni, bár ez nem meglepő, hiszen kettő kivételével a biliárd trickshot világrekordok mindegyikét ő tartja, és ő az aktuális világbajnok is.

Az új rekord születése

A nyíregyházi biliárdos új célja a legnagyobb távú ugratott lökés bemutatása lett: ehhez az egyik biliárdasztalról kell megugratni a golyót úgy, hogy egy minél messzebb, a párhuzamosan felállított asztalon landoljon, méghozzá a távolabbi középső zsebben.

Itt csak az asztalok közötti távolság számít, az eddigi legnagyobb távolság: 2,76 méter volt, az asztalok a nyíregyházi rekorddöntéskor pedig 3 méter 1 centire méterre helyezkedtek el egymástól.

A gyakorlások és a rekordkísérletek során három ujjperce is elrepedt a 33 éves fiatalembernek és több eszköz is megsérült, sőt, volt egy három hónapos leállás, ugyanis Bencénél egy autoimmun betegséget diagnosztizáltak, emiatt kilenc napot kórházban is töltött.

A trükk megvolt, már csak a papír kell

Augusztus 15-én volt a hivatalos rekordkísérlet két tanú jelenlétében. Ott volt Almási Gergő, aki a Magyar Snooker Gálákon már több alkalommal bíráskodott, valamint Kun László, az artisztik karambol többszörös magyar bajnoka is. A kísérlet szűk körben zajlott, a rekordállítóval együtt összesen tizenketten voltak a helyszínen, ahol

kevesebb, mint tíz perc alatt sikerült bemutatni a világ legnagyobb ugratását.

Kővári Bence nagyon bízik abban, hogy hamarosan, a hivatalos papírok kézhez vétele után kétszeres Guinness rekordernek mondhatja majd magát.