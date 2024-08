Hallgat az ellenzék az óbudai korrupciós botrányról

Az ügyben összesen 16 gyanúsított van, köztük Kiss alpolgármestere, Czeglédy Gergő. Ahogy arról a Magyar Nemzet a szerdán induló cikksorozatában beszámolt, a lavinát egy olyan bűntárs indította el, aki önmagára, a polgármesterre, illetve Kiss két fontos emberére, D. Róbertre és F. Lászlóra is vallomást tett. Úgy tudjuk, a feljelentőn kívül ők is beszélni kezdtek idővel, hogy kikerüljenek a letartóztatásból. Kissnek amiatt is magyarázkodnia kell majd, amiről a 24.hu jelentetett meg cikket, hogy saját házába jelentette be felesége és a korrupciós botrányban nyakig érintett F. László közös cégét.