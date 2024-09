De hova tűnt Hajnal Miklós?

Előre jeleztem, hogy a Momentum országos kampányáért vállalni fogom a felelősséget. Ennek most eleget is teszek. Bocsánatot kérek mindenkitől, akinek csalódást okozott az eredményünk. Mai nappal a Momentum elnökségeként azt a döntést hoztuk, hogy lemondunk. Ugyanakkor egy kampányfőnök felelőssége túlmutat ezen: a magam részéről azt tartom helyes döntésnek, hogy a júliusi tisztújításon nem is indulok újra országos elnökségi tisztségért