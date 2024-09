Egyre rosszabb híre van az újpesti gyermekbirodalomnak

„Szálkás vagy rozsdás korlátok, felpattogzott festék, lezárt játékok, de ami a legdurvább, szabadon hagyott, kiálló, rettentően balesetveszélyes sarokvasak. Mindezért borsos árat fizettet a vendégekkel Újpest Önkormányzata” – írták még márciusban az Újpest-Káposztásmegyeriek csoportjában. Ami ennél még elkeserítőbb, hogy fél évvel később is hasonló tapasztalatokról számolnak be a kilátogató családok. Rosszul elhelyezett információs táblák, kopott, elhasznált játszóeszközök, de van olyan játék, amit állapota miatt már lezárt az önkormányzat a gyermekek elől. A Tarzan Parkot még az előző fideszes városvezetés hozta létre és nyitotta meg.

Wintermantel Zsolt korábbi, kormánypárti polgármester lapunknak úgy fogalmazott: amikor megnyitották a gyermekbirodalmat, Újpest jó hírét vitte országszerte, a park korábban mindig nyereséges volt, tehát pénzhiány nem lehet indok a karbantartási hiányosságokra.

– Rengetegen jöttek a Tarzan Parkba, vidékről és Budapest más részeiről is. Nemcsak szomorú, hogy egy ilyen kuriózumot hagynak lepusztulni, hanem szinte bűn is. Ez a park a mi időnkben mindig nyereségesen működött úgy, hogy magas színvonalon volt karbantartva, és nemcsak hogy műszakilag sokkal jobb állapotban volt, a szolgáltatás is magasabb szinten zajlott.

Akkoriban animátorok voltak a különböző játszóegységeknél, akik segítettek felügyelni a játékot, az önfeledt szórakozását a gyerekeknek. Most már ez sincs.

Az akkori magasabb műszaki és szolgáltatási színvonalon működtetve is nyereséges volt. Egyszerűen csak az oda nem figyelés, a nemtörődömség miatt van most ilyen állapotban – húzta alá Wintermantel, aki októbertől öt év után visszatér az újpesti képviselő-testületbe, mint egyéni önkormányzati képviselő.

A Tarzan Park nemcsak egy kerületi játszótér, hanem fizetős szolgáltatás egyben. Akik jegyet váltanak, azok jogosan elvárnák azt, hogy az újpesti önkormányzat kiemelt figyelmet fordítson a játékokra és a parkot magas színvonalon üzemeltesse.

A parkba egy négyórás belépő 2800 forint, a kísérő szülőnek pedig 2300 forintot kell fizetnie. Azaz 5100 forintért léphet be egy szülő a gyermekével a parkba. Ha tovább szeretnének játszani, fejenként ezer forintot kell fizetniük. Ugyan a szezon elején egy gyors toldozgatás-foltozgatás történt a parkban, de még a látogatók úgy fogalmaznak: látszik, hogy erősen elhasználtak a játékok. Októbertől Déri Tibor (DK) polgármestert Trippon Norbert (DK) váltja a polgármesteri székben, azaz jelentős változás nem történik Újpest vezetésében. Wintermantel Zsolt szerint a Tarzan Park állapota jól mutatja a baloldali vezetés hozzáállását a kerülethez.

– A baloldali vezetés nem törődik azzal sem, ami fizetős szolgáltatás, azzal sem, ami ingyenes szolgáltatás, sem a köztisztasággal, sem a közterületek, zöldterületek állapotával. Nincsen jó kezekben a város – sorolta a helyi politikus, aki szerint probléma, hogy egy ilyen népszerű parknak ennyire rossz híre van.

– Egy ilyen parknak a jó hírét lerombolni sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb, mint egyébként az ismertségét és az elfogadottságát fölépíteni, vagy adott esetben visszaszerezni. Tehát ezzel azontúl, hogy kárt okoznak anyagilag, merthogy nincsenek jó állapotban az eszközök, erkölcsileg is és hosszú távon gazdaságilag is kárt okoznak a kerületnek – hangsúlyozta ki a fideszes képviselő.