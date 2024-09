Hiánypótló könyv jelent meg hazánkról

– A kormány támogatásával 2019-ben indult el a Magyarország 365 program, aminek az a célja, hogy erősítse a közösségeket és a hazaszeretetet. Ennek az első lépcsőfoka egy fotópályázat volt, ami azóta a legnagyobb lett hazánkban, miután jóval több mint százezer alkotást küldtek be profi és amatőr fotósok. A második fontos lépcsőfok egy új magyarországi útikönyv elkészítése volt, amelyet végül augusztusban mutattak be – fogalmazott Dömötör Csaba a lapunknak a Magyarország – Az útikönyv című kötet megjelenése kapcsán.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, hogy az útikönyv megjelenését csaknem kétéves kutatómunka előzte meg. A kiadvány közösségi alkotás, mivel nemcsak két elismert író gondozta a szövegeket, hanem a munkájukat profi fotográfusok, illusztrátorok, kreatív szakemberek, helytörténészek és nemzeti parkok munkatársai is segítették, és ez a könyv színvonalán is látható.

– Abból a szempontból hiánypótló a kiadvány, hogy hosszú ideje nem született olyan könyv, amely átfogó módon, többféle metszetben mutatja be az országot. Tehát nemcsak az aktuális szálláshelyek, éttermek vagy attrakciók, hanem az időtálló értékek szempontjából is. Ezt a hiányosságot igyekszik a kötet pótolni, mivel olyan kincsek szerepelnek benne, amelyek száz évvel ezelőtt is itt voltak, és jó eséllyel száz év múlva is meglesznek – tette hozzá.



Magyarország – Az útikönyv (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Az államtitkár tájékoztatása szerint a könyvnek a képi világa is ritkaságszámba megy, egy külön fotóscsapat dolgozhatott azon, hogy a szövegeket gyönyörű fotókkal illusztrálja. Az illusztrációk és kézzel rajzolt térképek ugyanakkor a régebbi útleírások világát idézik meg, dacolva az aktuális trendekkel. A kötet felépítése „hosszú hétvégés megközelítésű”, ami azt jelenti, hogy olyan tájegységeket mutat be, amelyek egy hosszú hétvége alatt is átélhetők és bejárhatók, akár családdal vagy egyénileg is.

Az írók arra törekedtek, hogy minden generációnak újat mutassanak. Azoknak is pluszt adjanak, akik joggal érzik, hogy sokat tudnak az országról, illetve azoknak, akik sokkal többet szeretnének megtudni hazánkról

– fogalmazott Dömötör Csaba.

Leszögezte: jelenleg azon dolgoznak, hogy a kötet a könyvtárakba is minél előbb eljusson, így mindenki számára hozzáférhető legyen. Az új útikönyv a könyvesboltokban is megjelent, komoly eredmény, hogy több nagy könyvkereskedő lánc listáján is előkelő helyen szerepel. Ez is mutatja, hogy hiánypótló műről van szó – tette hozzá. Az államtitkár a jövőbeli tervek kapcsán elárulta, hogy a fiatalabb korosztályok számára is tervezik ismeretterjesztő kötetek megjelentetését.

Borítókép: Magyarország – Az útikönyv (Fotó: Ladóczki Balázs)