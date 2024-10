Legyengülve érte el hazánkat a Kirk hurrikán, mutatjuk mi történik

A tartós csapadék péntek délelőtt keleten is megszűnik, a frontális felhőzet elvonul, mögötte azonban főleg az ország keleti harmadán erőteljes marad a felhőképződés. Arrafelé déli óráktól záporok kialakulása valószínű, egy-két helyen az ég is megdörrenhet – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A tájékoztatás szerint másutt alapvetően napos idő várható gomolyfelhőkkel, az északnyugati tájakra sodródhat még be néhány zápor. Az északnyugati, északi szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.

A Hungaromet tájékoztatása szerint hazánkat csütörtök délután érte el a pár napja még Kirk névre keresztelt hurrikán legyengült, mérsékeltövi ciklonná szelídült formája. A frontrendszere mentén sokfelé alakult ki eső, zápor, néhol az ég is megdörrent. Pénteken már nagyrészt naposabb időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, de a keleti harmadban kialakuló összeáramlási zóna mentén több lehet a felhő, és helyenként zápor, egy-egy zivatar sem kizárt.

Bortókép: Kép az űrből (Fotó: NASA/Matthew Dominick)