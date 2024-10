Kétségtelen, hogy megint támad Magyarországon a koronavírus, már csak egy kérdés maradt

Molnár Zsuzsanna hangsúlyozta, ezek a számok jóval magasabbak, mint egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban. Hozzáfűzte,

jelenleg az akut légúti fertőzések mögött leginkább a koronavírus áll.

Kiderült az is, miután augusztus végén lejárt a hazai koronavírus-vakcinák szavatossága, érkezik új adag, így nem marad védtelen a lakosság. Molnár Zsuzsanna szavai szerint a beszerzés folyamatban van, igaz ez az influenza elleni védőoltásra is. Emlékeztetett arra is, hogy a kórokozók az immunhiányos betegeket, a krónikus betegeket, a szív- és érrendszeri, tüdőbetegeket sújthatja, nekik különösen érdemes most vigyázni és mielőbb felvenniük az oltást.