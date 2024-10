Íme, így néz ki egy Lego-kockákból felépülő vasúti birodalom + videó

Martonvásárra menni mindig izgalmas: nem csak óriástököket lehet megtekinteni az októberi időszakban – Székesfehérváron egyébként hazánk legnagyobb töke van kiállítva –, de egy különleges csodavilágba is bele lehet csöppenni a Magyar L-es Vasút Klub jóvoltából. Méltóbb helyen pedig nem is lehetne a rendezvény, mint a vidéki kisváros szívében, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban. Mint azt, Bocsi Andreától, a MartonKult vezetőjétől a Fejér vármegyei hírportál, a FEOL munkatársai megtudták, hogy a Lego-kockákból felépülő vasúti birodalom évről évre nagyobb asztallal és újabb különlegességgel várja az érkezőket. A siker garantált!

Kicsik, s nagyok is megtalálhatják a kedvükre valót: Lego-kockákból épült asztal várja az érdeklődőket.

Fotó: MartonKult/Archív

„Pénteken építik, közel 10 órás munkával. A Magyar L-es Vasút Klub munkatársai szenzációsak, minden évben mutatnak újat, mi csak ámulunk és bámulunk a vendégekkel együtt. Túlzás nélkül tömegek jönnek rá. A gyerekeknek játék is van, még vezethetik is a makett vonatokat. Sőt, saját készítésű tárgyakat is hozhatnak, azokat is kiállítják és díjazzák. Dolinka Zsolt szervezésében megvalósuló kiállítás ingyenesen látogatható a hétvégén, délelőtt 10 órától” – fűzte hozzá.

Egy hatalmas metropolisz épül fel.

Fotó: MartonKult/Archív

Mit is lehet tudni ezen csoda alkotóiról?

Az esemény felhívásából kiderül, hogy a Magyar L-es Vasút Klub legrégebbi tagjai 2013 óta mutatják be a nagyközönségnek az építményeiket, megannyi hazai és magyar vonatkozású jármű modelljét készítették el Lego-kockákból. A klub egyes tagjai – a kiállítások mellett – segítik a junior tagokat saját járműveik, terepasztalaik tervezésében és építésében, előadásokat, workshopokat is tartanak számukra. A non-profit klub évente 4-6 rendezvényen vesz részt az ország különböző pontjain.

A vasúti járművek mozgásban történő bemutatása nem lehetséges terepasztal nélkül, így a klubtagok – egyéni döntésük szerint – különböző vasúti korszakok járműveihez passzoló állomásokat készítenek. Úgy tartják, a Lego-építőjátékból történő vasútmodellezés egyik hatalmas előnye, hogy az elkészült modellek bármikor átépíthetőek, feljavíthatóak, így egy-egy új alkatrészforma megjelenése után a modellek roncsolásmentesen még élethűbbé tehetőek. A martonvásári lesz az évzáró kiállításuk.

Borítókép: A Lego-kiállítás hatalmas élmény a család minden tagja számára – érdemes miatta Martonvásárra látogatni a hétvégén (Fotó: MARTONKULT/ARCHÍV)