Maroknyi honvéd mutatta meg a magyar virtust a tatamin

– A 42. CISM Katonai Judo Világbajnokságon vettünk részt Üzbegisztánban, Taskentban, ahol 29 ország 213 katonája lépett szőnyegre. Kicsi delegációval utaztunk, de óriási eredményeket sikerült elérnünk. Kilencven kilogrammban Gőz Roland tizedes a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Varga Brigitta tizedes 63 kilogrammban harmadik helyezett lett. Kovács Kitti szakaszvezető 57 kilogrammban az ötödik helyen zárt. A 81 kilogrammos súlycsoportban Tóth Benedek tizedes szaúd-arábiai és iráni ellenfelét is magabiztosan győzte le, azonban a negyeddöntőben vereséget szenvedett, és a vigaszágon sem tudott javítani. Ezekkel az eredményekkel az összesített éremtáblázat hetedik helyén zártunk, megelőztük például Oroszországot, Dél-Koreát, Észak-Koreát, akik erős dzsúdós nemzeteknek számítanak, úgyhogy felülmúlták az elvárásaimat a sportolók – fogalmazott a közép-ázsiai országból hazaérkező delegációt vezető Krizsán Szabolcs őrnagy, aki egyszerre volt delegációvezető, csapatkapitány és szőnyegedző.

A Magyar Honvédség Sportszázadának parancsnoka és dzsúdósai a katonai diplomáciából is kivették részüket, nagyon jó kapcsolatokat sikerült kiépíteni, több versenyre meginvitálták a csapatot.

Jó érzés volt magyar katonának lenni

– Jövőre Kazahsztánban lesz nemzetközi verseny, ahol külön kérték, hogy jó lenne, ha a mostani delegáció és a bírónk is kiutazna. Az üzbég vendéglátók nagyra értékelték nemcsak a részvételünket, hanem azt a fajta barátságos szemléletmódot, ahogy mi is hozzájuk viszonyultunk, úgyhogy tényleg jó érzés volt ott magyar katonának lenni. A csapatvezetőkkel együtt mintegy háromszáz katona vett részt a vb-én, de nem volt másik olyan kis létszámú delegáció, ami ennyi eredményt szállított volna. Mindezt úgy, hogy több olimpikont itthon kellett hagynunk, mert volt, akit most műtenek, volt, aki sérült. Előzetesen abban bíztam, hogy talán egy érmet el tudunk csípni, de például az, hogy Gőz Roland leigázta a mezőnyt, az számomra is meglepetés volt – értékelt Krizsán Szabolcs.

A Sportszázad parancsnoka ehhez még hozzátette: nemzetközi tendencia, hogy a fegyveres erők támogatják a sportolókat, így gyakorlatilag a legjobb sportolók azok, akik ezekben a kötelékekben szolgálnak, ezért brutálisan erős mezőny küzd meg ezeken a versenyeken.

– Kihívásokkal teli időszak után léptem szőnyegre Taskentben, de felszabadultan tudtam küzdeni, és nagyszerű érzés, hogy világbajnoki címet tudtam szerezni Magyarországnak és a Magyar Honvédségnek – értékelt Gőz Roland tizedes, aki a 90 kilogrammosok mezőnyében lépett szőnyegre, ahol olasz, bahreini, francia, dél-koreai és svájci ellenfelét legyőzve állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

– Jó érzéssel töltött el, hogy Üzbegisztánban miattam szólt a magyar himnusz. Ezzel is mint katonasportoló valamit visszaadhattam, mivel hatalmas támogatást kapunk a mindennapokban a honvédségtől – fogalmazott a korábbi sérüléséből sikeresen felépült Gőz, aki már a következő megméretésre készül, amit a tervek szerint jövőre Izraelben rendeznek meg.