Több mint száz jegykiadó automatát telepít a MÁV-VOLÁN-csoport, mutatjuk hova

A MÁV-VOLÁN-csoport integrációja nem csupán a tarifareform, illetve a vármegye- és országbérletek bevezetése révén teszi egyszerűbbé az utazást, hanem azáltal is, hogy nagyszámú készülék üzembe helyezésével folytatódik a kötöttpályás és autóbuszos utazáshoz egyaránt igénybe vehető, közös jegykiadó automaták telepítése. A program legújabb lépéseként a MÁV-VOLÁN-csoport most 1,1 milliárd forint értékben összesen 110 db – a Volánbusz hálózatán 93, a HÉV-nél 11, a MÁV-START-nál pedig 6 db – új jegykiadó automatát helyez üzembe az állomásain és megállóhelyein.

Új automaták: hol?

Az új automaták telepítése október 7-én kezdődött a HÉV H5-ös és H8-as vonalán, október közepéig mind a 11 HÉV helyszínekre tervezett készüléket kihelyezik:

Budakalász, Pomáz, Kistarcsa kórház, Kistarcsa, Zsófialiget, Kerepes, Szilasliget, Mogyoród, Szentjakab, Gödöllő, Erzsébet park és Gödöllő, Palotakert állomásokon.

Az automaták telepítésével a H5-ös és a H8-as vonal valamennyi agglomerációban lévő megállóhelyén lehetővé válik a menetjegyváltás, a HÉV-en és Budapest egész területén a BKK-n is használható vármegye- és országbérleteket is meg lehet vásárolni. Amint arról a MÁV-VOLÁN-csoport tájékoztató kampányából is kiderült, október 15-től már a szentendrei és a gödöllői vonalon is csak érvényes menetjegy birtokában szabad megkezdeni az utazást, ezeken az állomásokon a jegy nélkül felszálló utasoknak a jövőben pótdíjat kell fizetniük. (A rendszer természetesen türelmi idővel indul, november végéig az érintett állomások esetében a jegyellenőrök még figyelmeztetik az utasokat arra, hogy legközelebb vegyék megy jegyüket az automatákból, ezt követően a fedélzeten még megválthatják a jegyet pótdíj fizetési kötelezettség nélkül.)

Egy részük csak bankkártyát fogad el

A 110 jegykiadó automatából év végéig várhatóan hetven kerül ki, 2025 első felében pedig a fennmaradó automatákát is üzembe helyezik a Volánbusz és a MÁV-START állomásain. A beruházáson belül a Volánbusz állomásaira összesen 93 darabot telepítenek, melyek közül 30 kizárólag bankkártyát fogad el, míg az összes többi most beszerzett automata készpénzes és bankkártyás fizetést egyaránt támogat. A Volánbusz esetében a központi régióba, azaz Pest, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyébe 49, a nyugati régióba (Baranyába, Győr-Moson-Sopron vármegyébe, Somogyba, Vas, Veszprém, Tolna és Zala vármegyébe) 15, a keleti régióba (Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe) 29 jegykiadó automata érkezik – jellemzően a megyeszékhelyek legnagyobb autóbusz-állomására, illetőleg a megye nagyobb városaiba.

A beruházással 658-ra nő a MÁV-START által telepített automaták száma, tovább javítva az utasok kiszolgálásának színvonalát.

