A kormány célja, hogy 2030-ra Európa öt legélhetőbb országa közé emelje Magyarországot

Az agrárkamarát érintő változások között említette, hogy a kamarai jogkör kiegészül az elektronikus gazdálkodási napló vezetésével, ezzel is segítve a kamarai tagokat az adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésében, továbbá a szőlőszaporítóanyag-előállítók tevékenységüket ezentúl a kamara helyett a hegyközségek keretei közt folytatják. A miniszter kitért arra is, hogy a törvényjavaslat tartalmaz rendelkezéseket az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerrel kapcsolatban is.

Erősíteni a vidék népességmegtartó erejét

A Nemzeti fejlesztés 2030 – Országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról szóló határozati javaslat is az Országgyűlés napirendjén volt ma. Latorcai Csaba, a közigazgatási és területfejlesztési tárca parlamenti államtitkára expozéjában kiemelte: a kormány határozott célja, hogy 2030-ra Európa öt legélhetőbb országa közé emelje Magyarországot.

Ennek egyik legfontosabb területi vetülete, hogy a vidéki térségek népességmegtartó erejét megerősítsék, aminek érdekében már számos lépést történt

– közölte.

Felidézte, hogy a 2014-ben elfogadott Nemzeti fejlesztés 2030 – Országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció kiemelten kezeli a területi fejlesztési célokat, kijelöli a nemzeti fejlesztéspolitika jövőképét.

A hatályos koncepció négy térséget nevesít: a balatoni üdülőkörzetet, a tokaji borvidéket, a budapesti agglomerációt és a Közép-Duna-menti térséget. Ezek közé javasolják beemelni a Tisza-tó térségét is

– tette hozzá.