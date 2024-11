Ahol Magyar Péter megfordul, onnan az öccse is vagyonokat markol fel

Kedden nyilvánosságra került egy újabb felvétel Magyar Péter pártjának belső viszonyairól. A hanganyag egy percig sem tart, az azon elhangzó pár mondat azonban Magyarék két fontos állítását is megcáfolta. Egyrészt – mint arról a Magyar Nemzet tegnap beszámolt – a hanganyagból világosan kiderült, hogy a Tisza Párt valótlan számokat adott közre tavaszi kampányának költségeiről. A párt által hivatalosan közölt 126 milliós összeg egészen biztosan alacsonyabb a valódinál, Magyarék akár tízszer ennyit, egymilliárd forintnál is többet költhettek el a rendezvényekre, a majdnem 170 állomásos országjárásra.

A kampányköltségek ügye mellett lelepleződött egy hetek-hónapok óta sulykolt másik állítás is, s ez szintén érzékenyen érintheti Magyar Pétert.

Az alelnök lerántja a leplet

Elöljáróban idézzük fel a nyilvánosságra került felvétel utolsó mondatait! A hanganyagon Magyar volt barátnője, Vogel Evelin beszélgetett Radnai Márkkal, a Tisza alelnökével, Magyar jobbkezével. Radnai a pártban uralkodó kaotikus pénzügyi viszonyokat ecsetelve végül úgy fogalmazott: „Az utolsó pillanatban, ugye, amikor már az utolsó két-három hét hajrájában voltunk, nem voltak jók a szerződések, a számlák, a Magyar Marcinak az ügyei, satöbbi.” Eszerint Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak több pénzügye is volt a pártban, vagyis összegek kerültek hozzá a Tiszától.

Megcáfolták Magyarékat

Mindez egyértelműen megcáfolja Magyarék korábbi nyilatkozatait. A sajtóban hónapok óta téma Magyar Márton tevékenysége. Magyar Péter általában csak ironikusan reagált az öccse szerepét firtató cikkekre, kérdésekre, Magyar Márton pedig rendre tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párthoz. Október közepén utóbbi például arról beszélt, hogy soha nem volt Magyar Péter sajtósa, és soha nem folyt bele a párt ügyeibe sem. Csupán mint testvér segített a bátyjának, a sajtó pedig azért őt kereste, mert az ő számát ismerték az újságírók. Az interjúkéréseket lényegében csak szívességből továbbította Magyar Péterhez.

Magyar Márton a közelmúltban Kontroll.hu néven online híroldalt is indított. Állította, hogy a portál nem a Tisza „mellékfolyója” lesz, ahogy arról is beszélt, hogy nem pártmédiát épít. Ehhez képest volt már az oldalon interjú Magyar Péterrel, a portál tudósított a Tisza tüntetéséről, ellenben nem számolt be a nyilvánosságra került leleplező, Magyar Péter számára nyilvánvalóan kellemetlen hangfelvételekről.

Ahol Péter van, ott Márton is keres

A keddi hanganyag nemcsak megcáfolta Magyarékat, de újabb bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy ahol Magyar Péter vezető pozícióba kerül, ott az öccsének általában bőven terem anyagi babér. Jó példa erre a Volánbusz. Magyar Márton 2023-ban havi 750 ezer forintért végzett kommunikációs tanácsadói feladatokat az állami cégnél, ugyanabban az évben, amikor Magyar Péter a Volánbusz igazgatóságában ült. Mindketten összesen nagyjából nyolcmillió forintot markolhattak fel a vállalattól.

Egyszerre bukkant fel a két Magyar testvér a Diákhitel Központnál is. Magyar Péter 2019 júniusában vette át az állami cég vezérigazgatói posztját. Néhány héttel később Magyar Márton havi háromszázezerért projektmenedzseri állást vállalt a PlanB Magyarország Kft.-nél, amely akkoriban a Diákhitel Központ beszállítója volt. Az állami ellenőrzés később Magyar Péter ideje alatt több túlárazott szerződést talált, volt közöttük olyan, amelyet a PlanB-vel kötöttek.

Borítókép: Magyar Márton, Magyar Péter testvére (Forrás: YouTube/Kontroll)