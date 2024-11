Becsapta a választóit Magyar Péter

Az Európai Bizottság két korábbi alkalmazottja is ott ül Magyar Péter EP-képviselői között – hívta fel rá a figyelmet Zila János, a központ elemzője. Ez azt jelenti, hogy bármilyen érdekeltség nagyon könnyen juttat politikusokat pozícióba a Tisza Párton keresztül. És ha figyelembe vesszük, hogy a képviselőik 2026-ban nagy valószínűséggel a magyar Országgyűlésbe is be fognak jutni, pozíciókat szereznek ezen keresztül különböző köztestületekben, ne adj isten kormányzati pozíciókra pályáznak, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a külföldi titkosszolgálatok számára csemege – hangsúlyozta az elemző.

– Azt tartom felháborítónak, hogy Magyar Péter kiáll ország-világ elé, és azt mondja az embereknek, hogy küldjetek ki bennünket Brüsszelbe havi több millió forintért, majd mi elhozzuk a változást, és aztán kiderül, hogy ő ezeket a képviselőket agyhalottnak tekinti, ez a választóinak a becsapása

– mondta Lajkó Fanni. A Tisza Párt az európai parlamenti szavazásokon már többször bebizonyította, hogy tényleg alkalmatlan a magyar érdekek képviseletére – tette hozzá az Alapjogokért Központ elemzője.