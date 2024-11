Fidesz: A kormány olyasmivel próbálkozik, ami még nem volt

Több intézkedés is azt a célt tűzi ki maga elé, hogy megfizethetők legyenek az otthonteremtés és a lakhatás költségei Magyarországon. Ezért olyasmivel próbálkozunk, ami még nem volt. A 35 évnél fiatalabbak számára a munkaadó havonta 150 ezer forintig, tehát egy évben 1,8 millió forint értékig kedvezményesen adhat lakhatási támogatást, amit akár lakásbérleti díj fizetésére is felhasználhat, ha pedig saját lakást vásárol, akkor pedig annak a törlesztőrészletére is felhasználhatja – jelentette ki korábban Orbán Viktor a Kossuth rádióban, a bejelentést a Fidesz most ismét megosztotta Facebook-bejegyzésében.

Mivel nőttek az árak, a kormány többéves célt tűzött ki az egymillió forintos átlagjövedelem elérésével. Orbán Viktor szerint ezenfelül az is cél, hogy az otthonteremtés és a lakhatás költségei megfizethetők legyenek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mandiner)