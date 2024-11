Orbán Viktor nagy meglepetést okozott, amikor váratlan helyen bukkant fel

Menczer Tamás barátom meghívására ma Pátyon tartottunk fórumot a most indult nemzeti konzultációról. Olyan jól sikerült a rendezvény, hogy még Orbán Viktor is ellátogatott hozzánk – számolt be Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője közösségi oldalán.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormánypárti politikus hozzátette: ha a kormányfő már ott járt a zsúfolásig telt művelődési házban, a résztvevők kérdeztek is tőle.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Az eseményről a kormányfő is bejegyzést tett közzé közösségi oldalán.

Meglepetésvendég voltam

– számolt be az eseményről Orbán Viktor.

– A nemzeti konzultációval kezdünk, de még hosszú út áll előttünk – jelentette ki a Híradó beszámolója szerint a pátyi fórumon a miniszterelnök, és kiemelte: Brüsszelnek az az érdeke, hogy ránk kényszerítse az akaratát, és ha ez megvalósul, a gazdasági semlegességnek, a családtámogatásnak és a rezsivédelemnek annyi, és nem lehet gátat vetni az illegális migrációnak sem. Az ország számára rengeteg veszítenivaló van – mutatott rá. Ezért tartja fontosnak a nemzeti konzultációt, amelyen az emberek kifejezhetik akaratukat, hogy az ország elinduljon egy új úton.

Az országjárás mai állomásáról Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is közzétett egy bejegyzést. Ebben tíz olyan tényt említett, ami a jövőre nézvést bizakodásra adhat okot, megemlítve több között azt, hogy Amerika békepárti elnököt választott, hazánk a gazdasági semlegesség útjára lépett, van gazdasági akciótervünk, valamint hogy fontos a nemzeti konzultációban való minél nagyobb részvétel. Ha így lesz, 2025 fantasztikus év lesz! Magyarország meg tudja csinálni! – írta Menczer Tamás.

Ahogy arról lapunk beszámolt, Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője jelentette be, hogy országjárásra indul a Fidesz. – Ezúttal az új gazdaságpolitika a téma, lehetőségünk lesz megbeszélni az új intézkedéseket, amikről a nemzeti konzultáció is szól – fogalmazott a frakcióvezető.