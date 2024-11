Simán lelökheti a dobogó csúcsáról a magyarok kedvencét a tiktokkerek legújabb hóbortja idén karácsonykor

A közel-keleti ihletésű édesség ropogós kadayif tésztából, pisztáciakrémből és tahiniből áll, és tejcsokoládéba van burkolva – idézi a közleményt az MTI. A „Can't Get Knafeh of It” nevű desszert gyorsan népszerű lett, főként a TikTokon terjedő trendek hatására. Hazai cukrászdák is készítik, mivel az ínyencek és influenszerek körében gyorsan keresetté vált. Jakabfi szerint a dubaji csoki eladása idén akár a bejgliét is megelőzheti.