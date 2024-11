Újabb részletek derültek ki az RTL egykori kommunikációs igazgatójának feltételezett gyilkosáról

Pszichés zavarok miatt többször is kórházba szállították Révész Zsuzsa feltételezett gyilkosát – nyilatkozta Révész Zsuzsa egyik közeli barátnője, akivel a Benedetto gyermekvédelmi szolgálatnál is együtt dolgoztak. Gál Beatrix arról beszélt az ATV Híradójának, hogy Sz. Tamást, a gyilkossággal gyanúsított 18 éves férfit korábban több alkalommal is mentő vitte kórházba pszichés zavarok miatt, de tudomása szerint nem kapott megfelelő kezelést.

Lesből támadt rá, bosszút akart állni

Révész Zsuzsát szombaton gyilkolták meg a II. kerületben, az RTL egykori kommunikációs igazgatóját a saját lakása előtt késelték halálra. A rendőrség hajtóvadászatot indított a lehetséges tettes felkutatására, amely rövid időn belül eredményre is vezetett: a tizennyolc éves gyanúsítottat a rendőrség kilenc órán belül elfogta a kisteleki buszpályaudvarnál. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető szombaton este hét óra körül támadt rá Révész Zsuzsára, volt barátnőjének ötvenegy éves édesanyjára. A mentőszolgálat munkatársai megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

Mint kiderült, Révész Zsuzsa lánya és a feltételezett gyilkos együtt éltek Németországban, ahol a férfi megütötte a lányt. A szülők azonnal léptek és hazahozták lányukat, majd Révész Zsuzsa a kórháztól kért látleletet végül a rendőrségre is elvitte, ahol feljelentést tett. A gyilkosság ezt követően történt, Révész Zsuzsa a rendőrségről ért haza, amikor a támadója lesben várta és halálra késelte.

Voltak jelek, de nem történt semmi

A gyilkosság kapcsán Révész Zsuzsa egyik közeli barátnője is megszólalt, aki elmondta, noha többször is kórházba került pszichés problémák miatt Sz. Tamás, mindig elengedték. „Minden esetben nagyon gyorsan elengedte őt a kórház, az én tudomásom szerint anélkül, hogy egy releváns kezelés megkezdődött volna nála. Van egy olyan megélésem, hogy sokszor ezek emberi dolgok – nem pénzügyi kérdés vagy ágykérdés –, azon múlik, hogy az az adott ember, akivel találkoznak abban a krízishelyzetben, ő éppen mennyire empatizál velük, vagy mennyire veszi komolyan a problémákat, amiket elmondanak, vagy mennyire söpri le az asztalról” – vélte Gál Beatrix.

A szakember szerint a gyilkossággal vádolt férfi önmagára és másokra is veszélyes volt, ezért nem lett volna szabad elengedni a kórházból akkor, amikor bevitték őt.