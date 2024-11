Villamosmegállóba hajtott egy teherautó a Könyves Kálmán körúton

Hozzáfűzik, a tehergépkocsi több járműnek is nekiütközött, valamint a jelzőlámpák is megsérültek. A fővárosi hivatásos tűzoltók már a helyszínen vannak, ahova mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – hívták fel a figyelmet. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.