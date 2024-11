Robbie Williams ismét koncertet ad Budapesten

A Better Man: Robbie Williams című film Magyarországon is látható lesz a mozikban december 26-tól. A Michael Gracey által rendezett film Robbie Williams szemszögéből meséli el életét, megragadva a rá jellemző szellemességet és fékezhetetlen lelkesedését. A film gyermekkorától kíséri végig útját, bemutatja, miként lett a Take That listavezető fiúcsapat legfiatalabb tagja, majd rekordokat döntögető, páratlan sikereket elérő szólóelőadó – miközben szembe kellett néznie azokkal a kihívásokkal, amelyeket a világhírnév és a siker hoz magával.