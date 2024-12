Egyre több veszély leselkedik gyermekeinkre az online térben

Az NMHH Podcast új évada a gyermekeket érintő jelenségekkel, az életüket uraló trendekkel, valamint azzal foglalkozik, hogy ez milyen új kihívásokat jelent a szülőknek, vagy hogy hogyan segít a hatóság például abban az esetben, ha egy intim kép az érintett hozzájárulása nélkül kerül ki az internetre – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a gyermekek online biztonságával, valamint az ehhez kapcsolódó legfrissebb trendekkel és követendő példákkal foglalkozó új műsorukkal kapcsolatban.

Az online tér kockázatairól és azok kivédésének lehetséges módjairól szól az NMHH Podcast új, gyermekvédelemmel foglalkozó évada,

amely szakértő pszichológusok, gyermekvédelmi szakemberek, kutatók közreműködésével olyan témákat jár körül, mint a bullying, a sharenting, a gyermekek online szexuális kizsákmányolása, a videójátékok haszna és kára, az online jelenlét hatása a kiskorúak pszichés fejlődésére vagy éppen a TikTok-jelenség.

A műsornak az is a célja, hogy az érdeklődő nézők, szülők, pedagógusok, gyermeket nevelők amellett, hogy átfogó képet kapnak egy-egy jelenség kapcsán, konkrét gyakorlati tanácsokat, ötleteket is hallhatnak, amelyeket beépíthetnek a saját hétköznapi gyakorlatukba is.

Az online tér veszélyei Fotó: Pexels

Az első adás már fel is került a hatóság közösségi média-felületeire, amit kéthetente követ majd új rész. Így a műsor már meghallgatható a YouTube-on, Spotify-on és Apple Podcaston is. Az első epizódban Reményiné Csekeő Borbála pszichológus, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője arról beszél, hogy a gyermekek egyre fiatalabb korban jutnak okoseszközökhöz, és emiatt egyre gyakrabban kerülnek olyan helyzetbe, amelyet még nem lenne dolguk egyedül megoldani.

A szakember szerint a kortárs bántalmazás dinamikája lassan változik, azonban az online tér miatt a bántás gyorsabban és nagyobb körhöz jut el, mint az offline valóságban.