Magyar Péter autóval menekült, amikor arról kérdezték, mit szól hozzá, hogy Menczer Tamás kiosztotta + videó

A vagdalkozás során rühes szájúnak is nevezte Menczer Tamást. Ennyinél azonban nem állt meg. Miután verbális agressziója miatt rendszeresen bekerült a híradásokba, úgy tűnik, nem elég neki ennyi. A politikus most már fizikailag is kifejezte dühét. Az egyébként gyerekeknek szánt ajándékokkal teli dobozzal meglökte Menczer Tamást. Hasonlóra eddig még nem volt példa.