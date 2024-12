Megvan, milyen ételtől lettek olyan betegek a zalaiak, hogy kórházi ellátásra szorultak

Az eddigi információk alapján húsz ember került kórházba hányásos, hasmenéses tünetekkel. A sürgősségi osztályra került páciensek az állapotuknak megfelelő kezelésben részesültek, majd megfigyelés után hazamehettek.

A portálnak az érintett étterem vezetője elmondta, hogy mindig friss termékeket vásárolnak, számlával. A zöldséges gombalevesben zöldség, sárgarépa és tészta is volt, így bármelyik összetevő okozhatta a rosszulléteket. Érdekesség az ügyben, hogy a levest a szakács meg is kóstolta, azonban ő nem lett rosszul. Hozzáfűzte, nagyon megijedt, és nagyon sajnálja a történteket. Beszámolt arról is, hogy már szerdán bejelentette a kormányhivatal népegészségügyi osztályának az esetet, akik csütörtök délelőtt minden alapanyagot, annak szavatosságát, lejárati dátumát, számláit vizsgálták.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal közlése szerint december 11-én az egyik zalaegerszegi étteremben 22 ember fogyasztott kereskedelemben vásárolt csiperkegombából készült levest, közülük 17-en hányással, hasmenéssel járó tüneteket tapasztaltak.

Közülük 12-en kórházi ápolásra szorultak, az egészségügyi intézményt már valamennyien elhagyhatták.

Az eset vizsgálata folyamatban van.