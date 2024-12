Ünnepi kisokos: a csokimérgezés valódi probléma, ezek a tünetei

A túl sok csokoládé evésnek rossz vége is lehet, ugyanis van az a mennyiség, amely már káros az egészségre, és akár mérgezést is okozhat – írta a Bors.

A természetes csokoládé viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz egy teobromin nevű alkaloidát is, amely hasonló reakciókat vált ki a szervezetben, mint a koffein: egyfajta élénkítőszer, amitől felpörgünk, emellett erős vízhajtó hatása van.

Mennyit kellene enni ahhoz, hogy belehaljunk?

Ez utóbbi nemcsak amiatt okozhat gondot, mert gyakran kell szaladgálnunk a mosdóba, hanem azért is, mert hatással van az erekre, ez pedig jelentősen befolyásolja a vérnyomásunkat, de még a hangulatunkat is. Ezért fordulhat elő, ha túl sok csokit falunk be egyszerre, akkor ezek a reakciók mind összeadódnak, és olyan tüneteket tapasztalhatunk, mint a heves és gyors szívdobogás, étvágytalanság, izzadás, fejfájás, remegés.

Mindez pedig óriási terhelést róhat a szív- és érrendszerre, amitől akár életveszélyes állapotba is kialakulhat

– írta a lap.

Normál esetben ahhoz, hogy belehaljunk a csokoládéevésbe, irdatlan nagy mennyiséget kellene elpusztítunk, nagyjából 300 tábla étcsokit, viszont, ha hajlamosak vagyunk a szívbetegségekre vagy a magasvérnyomásra, akkor ennél jóval kevesebb is végzetes lehet. Persze nem minden csokoládénak ugyanannyi a teobromintartalma, a tejcsokikban kevesebb található, mint a sokkal egészségesebbnek tartott étcsokoládékban – mértékkel fogyasztva persze semmi gond nincs az étcsokoládéval, sőt.

A túlzott csokoládéeves egyébként rengeteg veszélyt hordoz magában az egészségünkre nézve, mint: