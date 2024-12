Videó: úgy ragyogott a Dunaújváros felett elhúzó meteor, mint a betlehemi csillag

Lassan mozgó meteor világította be az eget Dunaújváros felett, hogy aztán nyugati, délnyugati irányba haladjon tovább. Az égi jelenség egészen pontosan 17 óra 53 perckor jelent meg, aztán el is tűnt. A portál értesülése szerint a meteort Pécs térségében is többen látták,, de megfigyelték Balatonkenese környékén is.