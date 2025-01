Több száz rendőr igyekszik megakadályozni az antifa embervadászatot

– Felkészült a magyar rendőrség arra, hogy ne történhessen hasonló mint két évvel ezelőtt, hogy antifa támadások történjenek Budapest utcáin – jelentette ki hétfőn a rendőrséggel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Teve utcai rendőrpalotában a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Az antifa támadásokról beszél Rétvári Bence és Csécsi Soma (Fotó: Ladóczki Balázs)

Rétvári Bence hozzátette, hogy nem csak a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) rendőrei, hanem a Készenléti Rendőrség több százada is az utcákon lesz a kitörés napján, illetve abban az időszakban. Az utcákon kutyás rendőrök, drónok és speciális műveleti autók is lesznek, amik kamerákkal figyelik az eseményeket.

Antifa aktivisták tomboltak

Az államtitkár szerint az antifa mozgalom több ország állampolgárainak részvételével arra törekszik, hogy lebontsa a jelenlegi társadalmi rendet, amihez az erőszakot is megengedett eszköznek tartja.

– Mi azonban elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bárki is embervadászatot rendezzen. Semmilyen ideológia sem indokolhatja azt, hogy találomra kiválasztott embereket véresre verjenek akár Budapesten, akár máshol. Éppen ezért vetünk be minden elképzelhető eszközt, hogy megelőzzük ezeket a támadásokat, és megvédjünk mindenkit a következő hetekben is – tette hozzá Rétvári Bence.

A politikus emlékeztetett, hogy 2023-ban a nyílt utcán aljasul hátulról támadtak meg embereket az antifa mozgalom tagjai. Szerinte egy bűnszervezetről van szó, hiszen egy megadott jelre indították a támadást, követték a gyanútlan áldozatot, majd amikor ideális helyszínre érkeztek, kiadta a vezető a jelet a támadásra.

– Ezután pedig munkamegosztásszerűen egyesek a földre küldték, mások lefogták, mások pedig ütlegelték a fejét, a testét, majd pedig paprikaszprével lefújták a magatehetetlen áldozatot, és a szemtanúkat is, hogy ne tudják őket üldözni. Voltak repesztett sebek, bevérzések, zúzódások és törések is – sorolta Rétvéri Bence.

Elhangzott az is, hogy a támadók között volt német, olasz, albán és szír állampolgár is.

Három ember ellen indult Magyarországon büntetőeljárás. Közülük a legismertebb Ilaria Salis, aki azóta EP-képviselő lett, és a mentelmi jog védi.

Rétvári Bence elmondta azt is, a napokban feladta magát Németországban hat német és egy szír állampolgár is. Nekik először a Németországban elkövetett bűncselekményekért kell felelniük, utána lehet szó arról, hogy kiadják őket Magyarországnak. Rajtuk kívül elkaptak még albán állampolgárt is, akinek a kiadatása jelenleg is folyamatban van.

Még keresik őket

A magyar hatóságok jelenleg további három embert köröznek a 2023-as antifasiszta támadások miatt: Dieckmann Emilie Samira és Müntnich Theo Linus német, valamint Anselmi Romeo olasz állampolgárt.

Arról pedig már a BRFK szóvivője beszélt, hogy két évvel ezelőtt, 2023. február 9-e és 11-e között egy bűnszervezet külföldről érkezett tagjai csoportosan támadtak meg ártatlan, a ruházatuk alapján kiszemelt járókelőket Budapesten, akiket brutálisan bántalmaztak gumikalapáccsal, viperával és más eszközökkel. Az antifasiszta indíttatású támadásokban összesen kilenc ember sérült meg – négyen súlyosan, öten könnyebben.

Csécsi Soma elmondta, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozócsoportot hozott létre a bűncselekmény-sorozat felderítésére, és szorosan együttműködtek a külföldi nyomozóhatóságokkal. Az eljárásban 18 tettest – nőket és férfiakat – azonosítottak.

Figyeljék őket

– Annak érdekében, hogy a 2023-as támadássorozat ne ismétlődhessen meg, a rendőrség együttműködik a hazai és külföldi titkosszolgálatokkal. A rendőrök pedig több napon keresztül, és több kerületben lesz majd ott megemelt létszámmal. Ha ennek ellenére valaki mégis atrocitást tapasztal, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon. Figyelje meg minél jobban a támadók külsejét, ruházatát, távozási útvonalát, és lehetőség szerint biztonságos távolságból készítsen róluk felvételt, így segítve felderítést – mondta még a BRFK szóvivője.