Beszédes számok: sorra jelentik be az egyetemek az államilag támogatott férőhelyek növelését

Egyre több intézmény jelenti be, hogy nem csökkennek, hanem emelkednek az államilag támogatott férőhelyek az egyetemen – közölte lapunkkal a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

Közel ezer hallgatóval több a Széchenyin

Mint arról tájékoztattak, a Széchenyi István Egyetem közel ezerrel több állami ösztöndíjas hallgatót vehet fel 2025-ben. Kovács Zsolt általános és oktatási elnökhelyettes kijelentette: az egyetem a KIM-mel közösen, a korábban megkötött közfeladat-finanszírozási szerződés alapján az elmúlt évekhez képest szinte minden képzési területen növekvő számban határozta meg az állami ösztöndíjas férőhelyek tervezett létszámát a keresett műszaki, informatikai, agrár-, egészségügyi, gazdaságtudományi, pedagógus-, jogi, design- és művészeti, valamint sportképzésekre egyaránt.

Az intézmény 2024-ben az általános és a keresztféléves felvételi eljárásban összesen 3789 államilag támogatott hallgatót vett fel, idén pedig a minisztérium által rendelkezésre bocsátott maximális államilag támogatott kapacitás 4780 fő.

Dunaújvárosban is jelentős arányban nőtt az ingyenes férőhelyszám

A Dunaújvárosi Egyetem idén 677 férőhelyet hirdet, míg tavaly 515 hallgatót vettek fel.

A 2024/2025 tanév során a Dunaújvárosi Egyetemen további férőhelyek szabadulhatnak fel az átsorolásoknak, illetve a képzésüket sikeresen abszolváló hallgatóknak köszönhetően, valamint a törvényi változások – például a fiatal szülők és házasságot kötött hallgatók számára nyújtott kedvezmények – tovább szélesítik az állami ösztöndíj által biztosított lehetőségeket. Ezek a szabályozások lehetővé teszik, hogy minél többen élhessenek a támogatott tanulmányok előnyeivel – közölte az intézmény.

Növekvő kapacitás az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetemen sem csökken a térítésmentes helyek száma:

Kovács Levente rektor közlése szerint 3585 állami ösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait állami ösztöndíjasként az Óbudai Egyetemen tavaly szeptemberben, ehhez képest az idei eljárásban magasabb kapacitással, 3980 állami ösztöndíjas hellyel számolhatnak.

Az Óbudai Egyetem képzései keresettek, évről évre egyre többen jelentkeznek, 2024-ben például már több mint háromszoros volt a jelentkezés aránya. Ez a tendencia várhatóan igaz lesz a 2025/26-os tanévre is – hangsúlyozta a rektor. Mint fogalmazott: a sajtóban tévesen tényként bemutatott tervszámok semmilyen visszalépést nem jelentenek, semmiképp nem csökken a térítésmentes helyek száma az Óbudai Egyetemen. A felvételi eljárás elindulásakor előzetes számítások alapján és az egyetemekkel egyeztetve határozzák meg a keretszámokat az állami ösztöndíjas férőhelyekre vonatkozóan, ezek véglegesítésére csupán nyáron kerül sor már a felvételizők számának ismeretében.

Jót tett a modellváltás az állatorvosinak is

Az Állatorvos-tudományi Egyetemen is tovább emelkedik 2025-ben az állami ösztöndíjas férőhelyek száma. Mint arról tájékoztattak, a kormányzati támogatásnak köszönhetően a hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek száma az elmúlt években megduplázódott. 2025-ben 155 állami ösztöndíjas helyet kínálnak, az állatorvosképzésben és a modellváltás révén létrehozott alapítványi ösztöndíjak további 52 hallgató számára teszik elérhetővé a tanulmányokat. A zoológus és biológus MSc szakokon pedig 55 állami ösztöndíjas hely várja azokat, akik a természetvédelem, illetve a kutatói pálya iránt érdeklődnek.

Bővelkedik állami ösztöndíjas helyekben a MATE

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE) arról értekezett, hogy

náluk több ezer állami ösztöndíjas hely érhető el, jelenleg kétszer annyi, mint amennyit az elmúlt években ténylegesen betöltöttek.

Tavaly szeptemberben közel ötezer hallgató kezdte meg tanulmányait a magyarországi és a külhoni képzési helyeken. A normál felvételi eljárásban 3200 hallgatót vettek fel, amely megközelíti a 2023. évi eredményt és 25 százalékos növekedést jelent a két évvel ezelőtti adatokhoz képest. A pótfelvételi eljárásban 826 hallgató jutott be, ami 86 százalékos növekedést jelent a 2022. évi adatokhoz képest. A szakirányú képzésekre 374-en jelentkeztek, ami tízszázalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

„Miskolci mindig várni fog” a gyarapodó állami ösztöndíjas helyekkel

A Miskolci Egyetem közölte: 4328 állami ösztöndíjas hallgatót tud felvenni. A tavalyi általános és pótfelvételi eljárásban 3043 fő állami ösztöndíjas hallgató jutott be hozzájuk, 285 különböző képzési programra. Az évek óta emelkedő hallgatói létszámról tanúskodó felvételi adatok azt mutatják, hogy az intézmény képzési palettája és tudományos háttere kitűnő lehetőségeket kínál a jövő szakembereinek.

Az idei felvételi eljárásban a Miskolci Egyetem 4328 fős intézményi állami ösztöndíjas kapacitása várhatóan elegendőnek bizonyul az újonnan jelentkezők fogadására.

A hallgatói létszám évről évre stabilan alakul, ennek köszönhetően megfelelő oktatási környezetet, személyre szabott figyelmet és magas szintű tudományos munkát tud nyújtani az intézmény.

Töretlen a bővülés Sopronban is

Az intézményben 2024 a rekordok éve volt, hiszen túlszárnyalták a 2023. évi felvételi eredményt, de 2025-ben is elegendő helyet kínál Magyarország első, nemzetközi Zöld talár díjas, karbonpozitív egyeteme az állami és saját ösztöndíjaknak köszönhetően.

A Soproni Egyetem közel másfélszer annyi állami ösztöndíjas helyre várja 2025-ben is a felvételiző középiskolásokat, mint amennyi az elmúlt évben, állami ösztöndíjasként felvett hallgatók száma.

Az agrár-, műszaki és pedagógiai képzések esetén az államilag finanszírozott kapacitások is bővültek. „ Tavaly 1069 főt vettünk fel csak az államilag támogatott képzéseinkre és 1423 fő iratkozott be összesen a Soproni Egyetemre. Idén is elegendő kapacitással várjuk a műszaki, közgazdaság-tudományi, agrár- és pedagógiai területen tanulni vágyókat” – fogalmaztak közleményükben.