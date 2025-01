Elmarasztalta a nyomozó hatóság a balhézó Csárdi Antalt

Elmarasztalta a hatóság az ellene indított szabálysértési eljárásban Csárdi Antal országgyűlési képviselőt, az LMP-ből tavaly kilépett politikust – derült ki a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunknak küldött válaszából. Az, hogy az eljárást lefolytató Dunakeszi Rendőrkapitányság pontosan milyen döntést hozott az ügyben, nem nyilvános, a határozat tartalmát ugyanakkor Csárdi megismerhette.

Csárdi Antal mentelmi jogának felfüggesztését még Polt Péter legfőbb ügyész indítványozta. A Mentelmi Bizottság tavaly szeptemberi ülésén egyetértett a legfőbb ügyész indítványával, a tagok 5:1 arányban javasolták a parlamentnek, hogy szavazza meg Csárdi mentelmi jogának felfüggesztését. Ezt később a T. Ház meg is tette.

A legfőbb ügyész arra hivatkozva kérte a képviselő mentelmi joga felfüggesztését, hogy Csárdi szabálysértést követett el akkor, amikor lezárta a gödi Samsung-gyár bejáratait. Az LMP tüntetést szervezett az üzem elé, az esemény után azonban a párt pár aktivistája még ott maradt, és eltorlaszolták az akkumulátorgyárhoz vezető Fóti utat egy keresztbe elhelyezett paravánnal. Csárdi Antal és más aktivisták nemcsak ezt a bejáratot, hanem később az M2-es autópálya felőlit is lezárták. Csárdit többször is felszólította rendőrség, hogy hagyja el a helyszínt, ám ezt nem tette meg. Szabálysértést követett el, amit a helyszínen el is ismert.